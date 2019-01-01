Зниклого на Волині заробітчанина тепер шукають в столиці





Про це пише видання



Нагадаємо, що 42-річний Андрій Підвальний приїхав до Ковеля через можливість працевлаштування в охоронній фірмі ще 25 червня. Людмила Підвальна переконує, що до 5-го липня вони із сином часто спілкувалася телефоном. Він розповідав, що працює охоронцем, що все добре, ні на що не нарікав.



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У відчаї пенсіонерка навіть до ворожок зверталась, а ті в один голос кажуть, що 42-річного чоловіка жорстоко побили.



"Колись у Андрія була власна родина, але з жінкою розлучився, має сина. Аби заробити, він часто їздив до Росії на будівництво, але на чужині важко, тому повернувся назад. Працював охоронцем ставків, садків, птахофабрики у Вінницькій області. А коли побачив у газеті оголошення про набір чоловіків на роботу в Ковель, вирішив спробувати. Заробітну плату обіцяли непогану. Тому наприкінці червня поїхав. До 5-го липня ми із сином часто спілкувалися телефоном. Він розповідав, що працює охоронцем, що все добре, ні на що не нарікав. Проживав також за місцем роботи. Мав їхати додому, в нас були гарні стосунки, тому про сімейний конфлікт й мови нема. Але вже із 6 липня син перестав виходити на зв’язок.



15 липня я написала заяву про зникнення сина у Липовецьке відділення поліції. А нещодавно дізналась, що у місцевій лікарні знайшли сумку мого сина. Й там були якісь рентгенівські знімки. Волинські поліцейські пояснили, що Андрій відвідував лікаря через біль у шлунку, але коли я показала знімки своєму лікарю, то той розповів, що насправді на плівці чудово видно сліди від двох переломів ребер та гематоми. То тепер у мене тільки погані передчуття. Можливо, сина могли побити й десь закопали, щоб приховати сліди злочину! Я як на розбитому кораблі, надія з кожним днем згасає. Через великі проблеми зі здоров’ям сама поїхати до Ковеля не маю можливості, піднявся цукор на тлі стресу, чоловік – інвалід першої групи", – каже Людмила Підвальна.



У свою чергу, керівник Липовецького відділення поліції Павло Дармограй запевняє, що за їхньою інформацією зниклий чоловік живий:



"Як тільки стало відомо про зникнення нашого земляка, співробітники карного розшуку організовано транспортом виїхали на Волинь. Очевидці їм розповіли, що він вирушив залізничним транспортом до Києва. Це також зафіксували камери. Тому наразі наші правоохоронці працюють у столиці й встановлюють місце знаходження громадянина. Це не так просто, бо особа без мобільного зв’язку. Щодо інформації з рентгензнімками, то це надумане. Сподіваємось, що найближчим часом людина знайдеться".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже більше місяця Людмила Підвальна з Турбова Липовецького району розшукує єдиного сина Андрія, який зник на початку липня на Волині.Про це пише видання "33-ий новини" Нагадаємо, що 42-річний Андрій Підвальний приїхав до Ковеля через можливість працевлаштування в охоронній фірмі ще 25 червня. Людмила Підвальна переконує, що до 5-го липня вони із сином часто спілкувалася телефоном. Він розповідав, що працює охоронцем, що все добре, ні на що не нарікав. А вже із 6 липня перестав виходити на зв'язок. У відчаї пенсіонерка навіть до ворожок зверталась, а ті в один голос кажуть, що 42-річного чоловіка жорстоко побили."Колись у Андрія була власна родина, але з жінкою розлучився, має сина. Аби заробити, він часто їздив до Росії на будівництво, але на чужині важко, тому повернувся назад. Працював охоронцем ставків, садків, птахофабрики у Вінницькій області. А коли побачив у газеті оголошення про набір чоловіків на роботу в Ковель, вирішив спробувати. Заробітну плату обіцяли непогану. Тому наприкінці червня поїхав. До 5-го липня ми із сином часто спілкувалися телефоном. Він розповідав, що працює охоронцем, що все добре, ні на що не нарікав. Проживав також за місцем роботи. Мав їхати додому, в нас були гарні стосунки, тому про сімейний конфлікт й мови нема. Але вже із 6 липня син перестав виходити на зв’язок.15 липня я написала заяву про зникнення сина у Липовецьке відділення поліції. А нещодавно дізналась, що у місцевій лікарні знайшли сумку мого сина. Й там були якісь рентгенівські знімки. Волинські поліцейські пояснили, що Андрій відвідував лікаря через біль у шлунку, але коли я показала знімки своєму лікарю, то той розповів, що насправді на плівці чудово видно сліди від двох переломів ребер та гематоми. То тепер у мене тільки погані передчуття. Можливо, сина могли побити й десь закопали, щоб приховати сліди злочину! Я як на розбитому кораблі, надія з кожним днем згасає. Через великі проблеми зі здоров’ям сама поїхати до Ковеля не маю можливості, піднявся цукор на тлі стресу, чоловік – інвалід першої групи", – каже Людмила Підвальна.У свою чергу, керівник Липовецького відділення поліції Павло Дармограй запевняє, що за їхньою інформацією зниклий чоловік живий:"Як тільки стало відомо про зникнення нашого земляка, співробітники карного розшуку організовано транспортом виїхали на Волинь. Очевидці їм розповіли, що він вирушив залізничним транспортом до Києва. Це також зафіксували камери. Тому наразі наші правоохоронці працюють у столиці й встановлюють місце знаходження громадянина. Це не так просто, бо особа без мобільного зв’язку. Щодо інформації з рентгензнімками, то це надумане. Сподіваємось, що найближчим часом людина знайдеться".

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