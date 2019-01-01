У Ратнівському лісгоспі – новий директор





Сьогодні, 14 серпня, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко представив колективу державного підприємства «Ратнівське лісомисливське господарство» нового директора, - повідомляє



Відомо, раніше чоловік працював на цьому підприємстві на посаді головного інженера.



Із біографії.



Володимир Чикор народився 14 серпня 1986 року в селі Смідин Старовижівського району Волинської області.



У вересні 2001 року вступив у Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька (спеціальність «Лісове господарство»), який закінчив у 2005 році. Цього ж року вступив до Національного лісотехнічного університету України (спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство»), який закінчив у червні 2008 року.



Трудову діяльність Володимир Чикор розпочав робітником Сьомаківського лісництва ДП «Старовижівське ЛГ». З того часу не полишав роботу у лісовій галузі. Працював на різних посадах у ДП «Старовижівське ЛГ», ДП «Ковельське ЛГ». У серпні 2015 року був переведений у державне підприємство «Ратнівське лісомисливське господарство» на посаду головного інженера. Від сьогодні – керівник.



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