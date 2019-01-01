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У Ратнівському лісгоспі – новий директор

У Ратнівському лісгоспі – новий директор
Чикор Володимир Миколайович став новим директором «Ратнівського лісомисливського господарства».

Сьогодні, 14 серпня, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко представив колективу державного підприємства «Ратнівське лісомисливське господарство» нового директора, - повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Відомо, раніше чоловік працював на цьому підприємстві на посаді головного інженера.

Із біографії.

Володимир Чикор народився 14 серпня 1986 року в селі Смідин Старовижівського району Волинської області.

У вересні 2001 року вступив у Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька (спеціальність «Лісове господарство»), який закінчив у 2005 році. Цього ж року вступив до Національного лісотехнічного університету України (спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство»), який закінчив у червні 2008 року.

Трудову діяльність Володимир Чикор розпочав робітником Сьомаківського лісництва ДП «Старовижівське ЛГ». З того часу не полишав роботу у лісовій галузі. Працював на різних посадах у ДП «Старовижівське ЛГ», ДП «Ковельське ЛГ». У серпні 2015 року був переведений у державне підприємство «Ратнівське лісомисливське господарство» на посаду головного інженера. Від сьогодні – керівник.

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Теги: новий директор, ратнівський ліс
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