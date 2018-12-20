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У волинянина поліція вилучила пістолет та набої

У волинянина поліція вилучила пістолет та набої
У жителя Ковеля вилучили газовий пістолет та набої.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Пістолет, схожий на газовий, правоохоронці вилучили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 28-річного жителя Ковеля. Окрім цього, у помешканні волинянина правоохоронці виявили 6 набоїв калібру 5,45 мм.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: пістолет, Волинь
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