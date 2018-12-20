У волинянина поліція вилучила пістолет та набої
Сьогодні, 17:12
У жителя Ковеля вилучили газовий пістолет та набої.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Пістолет, схожий на газовий, правоохоронці вилучили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 28-річного жителя Ковеля. Окрім цього, у помешканні волинянина правоохоронці виявили 6 набоїв калібру 5,45 мм.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Пістолет, схожий на газовий, правоохоронці вилучили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 28-річного жителя Ковеля. Окрім цього, у помешканні волинянина правоохоронці виявили 6 набоїв калібру 5,45 мм.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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