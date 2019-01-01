Затримали прикордонника Луцького загону, який отримував хабарі за пропуск контрабанди. ФОТО
Сьогодні, 17:55
На хабарі викрили інспектора Луцького прикордонного загону, який отримував гроші за те, що сприяв переміщенню контрабанди через кордон.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що інспектор відділу прикордонної служби «Висоцьк» третьої категорії налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон з України до країн Євросоюзу тютюнових виробів.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання сержантом від місцевого жителя неправомірної вигоди у сумі 15 тисяч гривень за сприяння у переправленні через державний кордон двадцяти п’яти ящиків цигарок. Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після отримання другої частини хабаря у розмірі десять тисяч гривень. Раніше задокументували одержання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності інспектора. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття прикордонника проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР у м. Львові, за процесуальним керівництвом військової прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що інспектор відділу прикордонної служби «Висоцьк» третьої категорії налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон з України до країн Євросоюзу тютюнових виробів.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання сержантом від місцевого жителя неправомірної вигоди у сумі 15 тисяч гривень за сприяння у переправленні через державний кордон двадцяти п’яти ящиків цигарок. Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після отримання другої частини хабаря у розмірі десять тисяч гривень. Раніше задокументували одержання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності інспектора. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття прикордонника проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР у м. Львові, за процесуальним керівництвом військової прокуратури.
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