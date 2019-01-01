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Затримали прикордонника Луцького загону, який отримував хабарі за пропуск контрабанди. ФОТО

Затримали прикордонника Луцького загону, який отримував хабарі за пропуск контрабанди. ФОТО
На хабарі викрили інспектора Луцького прикордонного загону, який отримував гроші за те, що сприяв переміщенню контрабанди через кордон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що інспектор відділу прикордонної служби «Висоцьк» третьої категорії налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон з України до країн Євросоюзу тютюнових виробів.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання сержантом від місцевого жителя неправомірної вигоди у сумі 15 тисяч гривень за сприяння у переправленні через державний кордон двадцяти п’яти ящиків цигарок. Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після отримання другої частини хабаря у розмірі десять тисяч гривень. Раніше задокументували одержання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності інспектора. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття прикордонника проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР у м. Львові, за процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Затримали прикордонника Луцького загону, який отримував хабарі за пропуск контрабанди. ФОТО
Затримали прикордонника Луцького загону, який отримував хабарі за пропуск контрабанди. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь, Висоцьк, контрабанда
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