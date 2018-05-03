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На Волині 11-річний хлопець у гаражі розбещував дівчинку

На Волині 11-річний хлопець у гаражі розбещував дівчинку
На Волині хлопець 2008 року народження запрошував неповнолітню знайому дівчинку у гараж, де вчиняв щодо неї розпусні дії.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 12 серпня.

Відомо, що у період з 17 до 19 липня 11-річний хлопець, взявши ключі від гаража батьків та відчинивши двері, неодноразово запрошував туди малолітню, де вчиняв розпусні дії щодо останньої.

Зокрема, хлопець оголював статевий орган, імітував статевий акт та просив дівчину взяти статевий орган в руки.

Правоохоронці через суд просили дозвіл на проведення судово-медичної експертизи, аби з’ясувати, чи я є на тілі дівчини тілесні ушкодження, як вони могли утворитися, чи були у неї статеві стосунки та чи досягла вона статевої зрілості.

Фото ілюстративне

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Теги: розбещення, Ковель, неповнолітній
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