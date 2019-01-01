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Дві волинські вчительки увійшли в ТОП найкращих педагогів України

Дві волинські вчительки увійшли в ТОП найкращих педагогів України
Престижна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила ТОП-50 фіналістів. Серед яких - двоє вчителів з Волині.

Про це йдеться на сайті Освіторія.

Так, серед найкращих вчителів України з Волині стали Наталія Довгополюк (вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Мстишин Луцького району) та Світлана Трофимчук (вчитель англійської мови луцької гімназії № 18)

Довідка:

Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія, місія якої — підкреслити важливість педагогів в Україні. Адже #ВчителіВажливі від найменшого селища до найбільшого мегаполіса.

Відомо, національну премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала ГС «Освіторія» у 2017 році.

Переможець отримає 250 тисяч гривень, поїздку у Дубай на Global Education & Skills Forum у березні 2020 року, один рік навчання від Освіторії та цінні призи.

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Теги: престижна премія, найкращий вчитель, Україна
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