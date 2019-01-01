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Скільки заробляють працівники луцьких комунальних підприємств

Скільки заробляють працівники луцьких комунальних підприємств
Станом на 1 липня на луцьких комунальних підприємствах працювали 2 798 людей.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність підприємств за перше півріччя 2019 року.

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників склав 8 506 гривень, що на 1 771 гривню більше, ніж на початку року.

Найбільшу середньомісячну заробітну плату отримували працівники КП «Луцькреклама» – 10 614 гривень, КП «Луцьксвітло» – 10 410 гривень та КП «Луцьке підприємство електротранспорту» – 9 703 гривень.

Найменший рівень середньомісячної заробітної плати у КП «АвтоПаркСервіс» – 5 721 гривню.

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Теги: зарплата, комунальні підприємства, Луцьк
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