Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019





Про це повідомляють на



«Лісівники мають усі необхідні ресурси для збільшення лісистості області до значно вищих показників. Для цього необхідно вирішити питання передачі деградованих та малопродуктивних земель до держлісфонду», – пишуть лісівники.



Цієї весни заходи з лісовідновлення провели на площі 6812 га, на це витратили понад 25 мільйонів гривень. Також за сезон встигли посадити 12 гектарів нових лісів.



Повідомили, що й клас лісових культур підвищився: у 2019 році культури 1 класу якості створили на площі 1876 га, що становить 72% від загальної площі культур, а це – на 284 га більше, ніж у 2018-му.



Лісових розсадників насіяли на площі 19,9 га, що на 4,3 га більше за відповідний періоду 2018 року.



У 2019 році із постійних базових розсадників запланували виростити 25 мільйонів стандартних сіянців,а це на 5 мільйонів штук більше, ніж минулого року.



Доглядів за лісовими культурами цього року провели також позанормово – на 8144 га при запланованих 7112 га. На це за півроку витратили понад 9 мільйонів гривень.



Рубок догляду в молодняках провели на площі 1612 га при плані 1478 га. Ліквіду від рубок формування і оздоровлення лісів заготовили 335 тисяч м3 при плані 304 м3.



Підбиваючи підсумки зазначили, що у 2019 рівень втрат через самовільні рубки знизився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усім без винятку лісогосподарським підприємствам Волинської області вдалося реалізувати цілі та завдання щодо заходів із лісовідновлення, які були заплановані на сезон 2019 року.Про це повідомляють на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.«Лісівники мають усі необхідні ресурси для збільшення лісистості області до значно вищих показників. Для цього необхідно вирішити питання передачі деградованих та малопродуктивних земель до держлісфонду», – пишуть лісівники.Цієї весни заходи з лісовідновлення провели на площіга, на це витратили понад. Також за сезон встигли посадити 12 гектарів нових лісів.Повідомили, що й клас лісових культур підвищився: у 2019 році культури 1 класу якості створили на площіга, що становить 72% від загальної площі культур, а це – на 284 га більше, ніж у 2018-му.Лісових розсадників насіяли на площіга, що на 4,3 га більше за відповідний періоду 2018 року.У 2019 році із постійних базових розсадників запланували вироститистандартних сіянців,а це на 5 мільйонів штук більше, ніж минулого року.Доглядів за лісовими культурами цього року провели також позанормово – нага при запланованих 7112 га. На це за півроку витратили понад 9 мільйонів гривень.Рубок догляду в молодняках провели на площіга при плані 1478 га. Ліквіду від рубок формування і оздоровлення лісів заготовили 335 тисяч м3 при плані 304 м3.Підбиваючи підсумки зазначили, що у 2019 рівень втрат через самовільні рубки знизився.

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