Як на Волині захищають ліс від пожеж і шкідників





Про це повідомляють на



І так, для боротьби з лісовими пожежами наразі функціонує 21 лісова пожежна станція, 51 пожежно-спостережна вишка, з них 34 обладнані системою телевізійного нагляду за лісовими масивами, 46 пожежних автомобілів, лісовий пожежний танк, 44 мотопомпи, 11 лісопожежних модулів, 21 пожежна цистерна, 127 колісних тракторів з плугами типу ПКЛ -70 та інше протипожежне обладнання і засоби пожежогасіння.



Лісогосподарські підприємства Волині за 1 півріччя 2019 року створили 4841 кілометрів мінералізованих смуг, провели 7949 км догляду за ним та перекрили 988 позапланових доріг.

Загалом на ці заходи за піврічний період витратили 10118,4 тисячу гривень із коштів держлісгоспів, що на 912,9 тисяч гривень більше, ніж за 1 півріччя 2018 року.



Також чималі людські та матеріальні ресурси лісівники спрямували на боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу, що дало відчутні результати. Аналізуючи загалом стан всихання хворих насаджень, відзначають спад показників: за І півріччя 2019 року виявили 45673 га вражених лісів, що на 6953 га менше, ніж за І півріччя 2018 року. Це свідчить про вчасну та якісну ліквідацію осередків всихання у попередні роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головним досягненням працівників державної лісової охорони Волині є відсутність лісових пожеж і зменшення територіального поширення хворих дерев. Позитивна тенденція зберігається уже третій рік поспіль завдяки комплексу превентивних заходів та необхідному технічному оснащенню.Про це повідомляють на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.І так, для боротьби з лісовими пожежами наразі функціонує 21 лісова пожежна станція, 51 пожежно-спостережна вишка, з них 34 обладнані системою телевізійного нагляду за лісовими масивами, 46 пожежних автомобілів, лісовий пожежний танк, 44 мотопомпи, 11 лісопожежних модулів, 21 пожежна цистерна, 127 колісних тракторів з плугами типу ПКЛ -70 та інше протипожежне обладнання і засоби пожежогасіння.Лісогосподарські підприємства Волині за 1 півріччя 2019 року створили 4841 кілометрів мінералізованих смуг, провели 7949 км догляду за ним та перекрили 988 позапланових доріг.Загалом на ці заходи за піврічний період витратили 10118,4 тисячу гривень із коштів держлісгоспів, що на 912,9 тисяч гривень більше, ніж за 1 півріччя 2018 року.Також чималі людські та матеріальні ресурси лісівники спрямували на боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу, що дало відчутні результати. Аналізуючи загалом стан всихання хворих насаджень, відзначають спад показників: за І півріччя 2019 року виявили 45673 га вражених лісів, що на 6953 га менше, ніж за І півріччя 2018 року. Це свідчить про вчасну та якісну ліквідацію осередків всихання у попередні роки.

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