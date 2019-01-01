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У Луцьку з`явився ще один сквер. ФОТО

У Луцьку з`явився ще один сквер. ФОТО
У центрі Луцька відкрили ще один сквер для відпочинку жителів та гостей міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

"Затишний сквер в центрі Луцька – нова відпочинкова локація для дорослих і дітей повністю облаштована. Вдало підібране озеленення, створене працівниками КП «Парки та сквери», також максимально збережені дерева, які забезпечують затінок в теплу пору. Сьогодні увімкнули ліхтарі й оригінальне освітлення, які додали краси території для комфортного відпочинку. Запрошуємо оцінити результат", - йдеться у дописі.

Григорій Недопад, як і Ігор Поліщук опублікував на своїй сторінці фото нового скверу.




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Теги: Луцьк, сквер
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