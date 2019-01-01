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У Луцьку горіла квартира: постраждав власник помешкання

У Луцьку горіла квартира: постраждав власник помешкання
У Луцьку на вулиці Кравчука горіла квартира.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost мешканці багатоповерхівки, їдкий запах диму з квартири на 2-му поверсі почули близько 2:30 16 серпня.

Три пожежних автомобілі та швидка допомога прибули на місце події приблизно за 7 хвилин.

Чоловіка, який проживав у помешканні, забрали медики.

За словами мешканців будинку, він збирав у квартиру макулатуру та палив цигарки. Тож, припускають, цигарка могла стати причиною загорання.

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Теги: пожежа, Волинь, Луцьк
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