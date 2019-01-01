У Луцьку горіла квартира: постраждав власник помешкання





Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost мешканці багатоповерхівки, їдкий запах диму з квартири на 2-му поверсі почули близько 2:30 16 серпня.



Три пожежних автомобілі та швидка допомога прибули на місце події приблизно за 7 хвилин.



Чоловіка, який проживав у помешканні, забрали медики.



За словами мешканців будинку, він збирав у квартиру макулатуру та палив цигарки. Тож, припускають, цигарка могла стати причиною загорання.

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