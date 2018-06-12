У зоні ООС загинув 20-річний волинянин
Сьогодні, 08:57
На Сході загинув житель села Вовчицьк Маневицького району Олександр Колбун.
Про це на своїй сторінці повідомив голова Маневицької РДА Андрій Лиднюк.
Посадовець зазначив, що 14 серпня стало відомо про смерть бійця.
«На жаль, інформація підтвердилась. 20-річний юнак, у якого було досить непросте дитинство загинув, виконуючи громадянський і військовий обов'язок у Луганській області. Співчуваю усім рідним, близьким і знайомим Олександра.
Вічна пам'ять нашому земляку», – пише Андрій Линдюк.
Він підкреслив, що про дату похорону повідомлять згодом.
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Про це на своїй сторінці повідомив голова Маневицької РДА Андрій Лиднюк.
Посадовець зазначив, що 14 серпня стало відомо про смерть бійця.
«На жаль, інформація підтвердилась. 20-річний юнак, у якого було досить непросте дитинство загинув, виконуючи громадянський і військовий обов'язок у Луганській області. Співчуваю усім рідним, близьким і знайомим Олександра.
Вічна пам'ять нашому земляку», – пише Андрій Линдюк.
Він підкреслив, що про дату похорону повідомлять згодом.
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