У зоні ООС загинув 20-річний волинянин

Олександр Колбун.



Про це на своїй сторінці повідомив голова Маневицької РДА Андрій Лиднюк.



Посадовець зазначив, що 14 серпня стало відомо про смерть бійця.



«На жаль, інформація підтвердилась. 20-річний юнак, у якого було досить непросте дитинство загинув, виконуючи громадянський і військовий обов'язок у Луганській області. Співчуваю усім рідним, близьким і знайомим Олександра.



Вічна пам'ять нашому земляку», – пише Андрій Линдюк.



Він підкреслив, що про дату похорону повідомлять згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сході загинув житель села Вовчицьк Маневицького районуПро це на своїй сторінці повідомив голова Маневицької РДАПосадовець зазначив, що 14 серпня стало відомо про смерть бійця.«На жаль, інформація підтвердилась. 20-річний юнак, у якого було досить непросте дитинство загинув, виконуючи громадянський і військовий обов'язок у Луганській області. Співчуваю усім рідним, близьким і знайомим Олександра.Вічна пам'ять нашому земляку», – пише Андрій Линдюк.Він підкреслив, що про дату похорону повідомлять згодом.

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