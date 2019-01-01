На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет





Про це інформує Держприкордонслужба України.



Так, учора ввечері, невідомі особи помітивши прикордонний наряд перед своєю втечею намагався знищити контрабандні цигарки підпаливши їх в місцях накопичення.



Про цю ситуацію проінформували польських колег та взаємодіючі структури.



Наразі тютюнові виробі в кількості майже 10 тисяч пачок, що залишились після підпалу, передали представникам фіскальної служби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону в районі населеного пункту Римачі знайшли контрабанду цигарок.Про це інформує Держприкордонслужба України.Так, учора ввечері, невідомі особи помітивши прикордонний наряд перед своєю втечею намагався знищити контрабандні цигарки підпаливши їх в місцях накопичення.Про цю ситуацію проінформували польських колег та взаємодіючі структури.Наразі тютюнові виробі в кількості майже 10 тисяч пачок, що залишились після підпалу, передали представникам фіскальної служби.

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