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На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет

На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет
Прикордонники Луцького загону в районі населеного пункту Римачі знайшли контрабанду цигарок.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

Так, учора ввечері, невідомі особи помітивши прикордонний наряд перед своєю втечею намагався знищити контрабандні цигарки підпаливши їх в місцях накопичення.

Про цю ситуацію проінформували польських колег та взаємодіючі структури.

Наразі тютюнові виробі в кількості майже 10 тисяч пачок, що залишились після підпалу, передали представникам фіскальної служби.
На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет
На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет
На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет
На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет

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Теги: контрабанда, сигарети, підпал
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