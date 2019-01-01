На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет
Сьогодні, 12:29
Прикордонники Луцького загону в районі населеного пункту Римачі знайшли контрабанду цигарок.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, учора ввечері, невідомі особи помітивши прикордонний наряд перед своєю втечею намагався знищити контрабандні цигарки підпаливши їх в місцях накопичення.
Про цю ситуацію проінформували польських колег та взаємодіючі структури.
Наразі тютюнові виробі в кількості майже 10 тисяч пачок, що залишились після підпалу, передали представникам фіскальної служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, учора ввечері, невідомі особи помітивши прикордонний наряд перед своєю втечею намагався знищити контрабандні цигарки підпаливши їх в місцях накопичення.
Про цю ситуацію проінформували польських колег та взаємодіючі структури.
Наразі тютюнові виробі в кількості майже 10 тисяч пачок, що залишились після підпалу, передали представникам фіскальної служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як вчитель хімії з Волині став картопляним магнатом
Сьогодні, 12:58
На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет
Сьогодні, 12:29
Чи готовий Луцьк до розвитку секс-туризму. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19