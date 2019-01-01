На Волині за дивних обставин помер поляк

У селищі Локачі в лікарні помер поляк.Про це йдеться в ухвалі Локачинського районного суду.Відомо, що 9 серпня о 23:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що в реанімаційному відділенні лікарні раптово помер громадянин Республіки Польща. У чоловіка встановили діагноз: гостра алкогольна інтоксикація, пароксизм, закрита травма грудної клітки, тупа травма живота, інфаркт, пневмонія передньої долі правої легені.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.Під час проведення огляду місця події та тіла встановити безпосередню причину його смерті виявилось не можливим.Відтак, правоохоронці через суд просили дозвіл на проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.