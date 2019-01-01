На Волині хочуть створити реєстр безвісти зниклих

Родичі зниклих безвісти на Донбасі вимагають пришвидшити створення реєстру бійців, чиє місце перебування досі залишається невідомим. Поки на державному рівні ця справа «стоїть» на місці, представники ГО «Об’єднання рідних зниклих безвісти «Надія» почали впроваджувати це на обласних рівнях.Про це говорили 16 серпня під час засідання круглого столу за участі громадського активу рідних безвісті зниклих, представників державних установ на тему: «Матері на НУЛІ. Мама, я живий».Голова громадської організації «Об’єднання рідних безвісти зниклих «Надія», у якої син, солдат 93-ї бригади, зник під Іловайськом 2014-го року, переконана, що створення реєстру для осіб зниклих безвісти за особливих обставин допоможе зрушити питання з мертвої точки.Нагадаємо, що закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» вступив в силу ще 2 серпня 2018 року. Згідно з ним, вже у листопаді мали бути створені комісія з питань зниклих безвісти осіб та відповідний реєстр. Втім, вимоги закону не були реалізовані.«Ця проблема дуже болюча. Якщо її не вирішити, то інформація про людей просто пропаде. Ми пропонуємо створити реєстр не тільки для зниклих бійців, але й для цивільних, аби держава пам'ятала про них і про родини також», – сказала Ядвіга Лозинська.Зауважимо, що за офіційними даними в Україні нараховується 258 родин, у яких є безвісти зниклі. Так голова ГО «Надія» переконує, що це – далеко не та цифра, яка є по факту: «Ми розуміємо, що ця кількість родин безвісти зниклих занижена мінімум разів у п’ять, ніхто не відповідає за цю халатність», – переконує Лозинська.Заступниця Ядвіги Лозинської по Волинській області, мама двох зниклих на Сході синів, розповіла, що аби дізнатися бодай щось про своїх дітей вони змушені гуртуватися в такі організації і допомагати один одному, а не чекати чогось від держави.«Фактично ми знайомі із кожною родиною і в кожного – однакова проблема. Те, що ми точно знаємо, так це те, що пошуки не проводять. Ми вирішили шукати їх самі і допомагати один одному», – каже Катерина Хом'як.Представники громадської організації кажуть, що держава не передбачила для них жодних умов, про них просто забувають, то ж батьки мусять об’єднуватися між собою самостійно, здебільшого через соцмережі, і власними силами намагаються вирішувати проблеми. З проханням допомогти звертаються й до інших громадських організацій, що мають таку можливість.У свою чергу, представник обласного військового комісаріатуповідомив, що допомогу батькам безвісти зниклих можуть надати у вигляді тієї інформації, якою володіють. Представники прокуратури також їх підтримали.Зазначимо, що зараз облік осіб, що зникли безвісти, веде відділ пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва Мінстерства оборони. Крім того, свої реєстри є у Міжнародного Комітету Червоного Хреста.Під час засідання круглого столу виявилося, що Кабмін на днях ухвалив рішення про створення комісії з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, то ж учасники круглого столу вирішили спочатку детальніше ознайомитися із положенням і заручитися підтримкою представників влади на обласному рівні.