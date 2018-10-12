У Луцьку за бруд в маршрутках та тролейбусах каратимуть перевізників
Сьогодні, 19:32
Луцькі депутати хочуть притягувати до відповідальності перевізників за безлад у тролейбусах та маршрутках, зокрема за брудні сидіння чи неохайний салон.
Про це розмовляли у контексті розгляду питання «Про виконання бюджету міста Луцька за І-ше півріччя 2019-го року» під час засідання постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови сьогодні, 16 серпня, пишуть Волинські Новини
«Питання наших перевезень – надзвичайно важливе для міста і для людей. Відомо, що кількість пасажирів у нашому транспорті – збільшується, зокрема у тролейбусах. Проте люди часто незадоволені якістю перевезення, брудними маршрутками та тролейбусами, забрудненими стільчиками тощо.
Якщо ми фінансуємо чи співфінансуємо перевезення з державного бюджету, а люди сплачують податки, і це, відповідно, лягає на плечі людей, то й послуги потрібно надавати якісно. Такі речі повинні йти на користь нашим громадянам. Це питання не лише до вас як до розподільника бюджету, а й до начальників управлінь», - звернулась до виконувача повноважень директора департаменту фінансів та бюджету Людмили Гаврилевської депутатка Тетяна Янчук.
Своєю чергою, Людмила Гаврилевська зазначила, що понад 38 мільйонів гривень виділили перевізникам з бюджету міста у якості компенсації за пільгові перевезення. Тому, на думку депутатів, природньо вимагати у перевізників хоч якоїсь поваги до своїх пасажирів, хоча б у якості порядку та чистоти у салонах транспортних засобів.
Нагадаємо, лучани просять перевізників маршруток створити умови для комфортного та якісного перевезення мешканців та гостей міста.
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Про це розмовляли у контексті розгляду питання «Про виконання бюджету міста Луцька за І-ше півріччя 2019-го року» під час засідання постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови сьогодні, 16 серпня, пишуть Волинські Новини
«Питання наших перевезень – надзвичайно важливе для міста і для людей. Відомо, що кількість пасажирів у нашому транспорті – збільшується, зокрема у тролейбусах. Проте люди часто незадоволені якістю перевезення, брудними маршрутками та тролейбусами, забрудненими стільчиками тощо.
Якщо ми фінансуємо чи співфінансуємо перевезення з державного бюджету, а люди сплачують податки, і це, відповідно, лягає на плечі людей, то й послуги потрібно надавати якісно. Такі речі повинні йти на користь нашим громадянам. Це питання не лише до вас як до розподільника бюджету, а й до начальників управлінь», - звернулась до виконувача повноважень директора департаменту фінансів та бюджету Людмили Гаврилевської депутатка Тетяна Янчук.
Своєю чергою, Людмила Гаврилевська зазначила, що понад 38 мільйонів гривень виділили перевізникам з бюджету міста у якості компенсації за пільгові перевезення. Тому, на думку депутатів, природньо вимагати у перевізників хоч якоїсь поваги до своїх пасажирів, хоча б у якості порядку та чистоти у салонах транспортних засобів.
Нагадаємо, лучани просять перевізників маршруток створити умови для комфортного та якісного перевезення мешканців та гостей міста.
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