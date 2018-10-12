вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку за бруд в маршрутках та тролейбусах каратимуть перевізників

У Луцьку за бруд в маршрутках та тролейбусах каратимуть перевізників
Луцькі депутати хочуть притягувати до відповідальності перевізників за безлад у тролейбусах та маршрутках, зокрема за брудні сидіння чи неохайний салон.

Про це розмовляли у контексті розгляду питання «Про виконання бюджету міста Луцька за І-ше півріччя 2019-го року» під час засідання постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови сьогодні, 16 серпня, пишуть Волинські Новини

«Питання наших перевезень – надзвичайно важливе для міста і для людей. Відомо, що кількість пасажирів у нашому транспорті – збільшується, зокрема у тролейбусах. Проте люди часто незадоволені якістю перевезення, брудними маршрутками та тролейбусами, забрудненими стільчиками тощо.

Якщо ми фінансуємо чи співфінансуємо перевезення з державного бюджету, а люди сплачують податки, і це, відповідно, лягає на плечі людей, то й послуги потрібно надавати якісно. Такі речі повинні йти на користь нашим громадянам. Це питання не лише до вас як до розподільника бюджету, а й до начальників управлінь», - звернулась до виконувача повноважень директора департаменту фінансів та бюджету Людмили Гаврилевської депутатка Тетяна Янчук.

Своєю чергою, Людмила Гаврилевська зазначила, що понад 38 мільйонів гривень виділили перевізникам з бюджету міста у якості компенсації за пільгові перевезення. Тому, на думку депутатів, природньо вимагати у перевізників хоч якоїсь поваги до своїх пасажирів, хоча б у якості порядку та чистоти у салонах транспортних засобів.

Нагадаємо, лучани просять перевізників маршруток створити умови для комфортного та якісного перевезення мешканців та гостей міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бруд у маршрутках, луцькі перевізники, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за бруд в маршрутках та тролейбусах каратимуть перевізників
Сьогодні, 19:32
Лучан запрошують на «Князівський бенкет»
Сьогодні, 19:20
Волинь відвідають польські диплопати
Сьогодні, 19:00
У Луцьку вперше відбудеться виставка-продаж унікальних столів та крісел. ФОТО*
Сьогодні, 18:45
Як живе 9-річна волинянка, яка повернулася з сиротинця додому. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Волинський депутат заплатить штраф за корупцію Волинський депутат заплатить штраф за корупцію
Сьогодні, 17:12
Луцьких поліцейських покарають за втечу ув`язненого з лікарні Луцьких поліцейських покарають за втечу ув`язненого з лікарні
23 липень, 21:32
У Луцьку з'явився білборд з вимогою покарати винуватця смертельної ДТП У Луцьку з'явився білборд з вимогою покарати винуватця смертельної ДТП
03 березень, 15:10
«Продавав» диван, доріжку і телефон: у Луцьку засудили інтернет-шахрая «Продавав» диван, доріжку і телефон: у Луцьку засудили інтернет-шахрая
12 жовтень, 2018, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку за бруд в маршрутках та тролейбусах каратимуть перевізників
Сьогодні, 19:32
 0
Лучан запрошують на «Князівський бенкет»
Сьогодні, 19:20
 0
Волинь відвідають польські диплопати
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку вперше відбудеться виставка-продаж унікальних столів та крісел. ФОТО*
Сьогодні, 18:45
 0
Як живе 9-річна волинянка, яка повернулася з сиротинця додому. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿