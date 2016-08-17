Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Сьогодні, 22:24
З нагоди дня народження Андрія Кузьменка у Луцьку влаштували акустичний вечір пам’яті співака. Душевна подія відбулася у переддень дня народження Скрябіна - 16 серпня в рекреаційній зоні «CITY PARK».
Згадати Кузьму і послухати його треки у виконанні луцьких співаків прийшло близько сотні людей. Плакати і сумувати не дозволяли, бо #КУЗЬМАЖИВИЙ – раз за разом повторювали виконавці.
Ведучою заходу була журналістка Луїза Киримова, яка один за одним оголошувала виконавців і запрошувала долучатися усіх, хто не встиг зареєструватися раніше, адже захід відбувався у форматі вільного мікрофона.
Відкривав сцену дует Владислава Гудецького та Олександри Лукащук із піснею «Спи собі сама». Сильний голос вокалістки під звучання акустичної гітари відразу створив особливу атмосферу, люди повимикали телефони і просто насолоджувалися музико. «Спи собі, ти не сам, разом з нами», – сказала наостанок співачка.
Ройко Олександра та Арсен Горбач, які виступали наступними, виконали аж три пісні Скрябіна. Згодом для гостей співав соліст гурту «Хвиля» Ріо Андрій Деленів.
«Кузьма з нами, він живий допоки лунають його пісні», – із таких слів почав свій виступ хлопець, який відразу захопив увагу слухачів.
Не могли пропустити цей захід і представник фан клубу Кузьми у Луцьку Богдана та Владислав, які спершу подякували усім, хто прийшов і долучився до організації концерту, а потім попросили увімкнути пісню Андрія «Мама», аби Кузьма і сам виступив тут. Люди встали і співали разом із ним.
Опісля для гостей також виступали Христина Ващеня, Ніка Купецька, Тарас Редзій та Дарина Гушинець, Яна Житнікова і Ніка Купецька.
Варто зазначити, що гутірка такого формату у Луцьку відбувається вже вдруге і традицію вшановувати Скрябіна пообіцяли продовжувати й надалі.
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Згадати Кузьму і послухати його треки у виконанні луцьких співаків прийшло близько сотні людей. Плакати і сумувати не дозволяли, бо #КУЗЬМАЖИВИЙ – раз за разом повторювали виконавці.
Ведучою заходу була журналістка Луїза Киримова, яка один за одним оголошувала виконавців і запрошувала долучатися усіх, хто не встиг зареєструватися раніше, адже захід відбувався у форматі вільного мікрофона.
Відкривав сцену дует Владислава Гудецького та Олександри Лукащук із піснею «Спи собі сама». Сильний голос вокалістки під звучання акустичної гітари відразу створив особливу атмосферу, люди повимикали телефони і просто насолоджувалися музико. «Спи собі, ти не сам, разом з нами», – сказала наостанок співачка.
Ройко Олександра та Арсен Горбач, які виступали наступними, виконали аж три пісні Скрябіна. Згодом для гостей співав соліст гурту «Хвиля» Ріо Андрій Деленів.
«Кузьма з нами, він живий допоки лунають його пісні», – із таких слів почав свій виступ хлопець, який відразу захопив увагу слухачів.
Не могли пропустити цей захід і представник фан клубу Кузьми у Луцьку Богдана та Владислав, які спершу подякували усім, хто прийшов і долучився до організації концерту, а потім попросили увімкнути пісню Андрія «Мама», аби Кузьма і сам виступив тут. Люди встали і співали разом із ним.
Опісля для гостей також виступали Христина Ващеня, Ніка Купецька, Тарас Редзій та Дарина Гушинець, Яна Житнікова і Ніка Купецька.
Варто зазначити, що гутірка такого формату у Луцьку відбувається вже вдруге і традицію вшановувати Скрябіна пообіцяли продовжувати й надалі.
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