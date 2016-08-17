Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО

З нагоди дня народженняу Луцьку влаштували акустичний вечір пам’яті співака. Душевна подія відбулася у переддень дня народження Скрябіна - 16 серпня в рекреаційній зоні «CITY PARK».Згадати Кузьму і послухати його треки у виконанні луцьких співаків прийшло близько сотні людей. Плакати і сумувати не дозволяли, бо– раз за разом повторювали виконавці.Ведучою заходу була журналістка, яка один за одним оголошувала виконавців і запрошувала долучатися усіх, хто не встиг зареєструватися раніше, адже захід відбувався у форматі вільного мікрофона.Відкривав сцену дуеттаіз піснею «Спи собі сама». Сильний голос вокалістки під звучання акустичної гітари відразу створив особливу атмосферу, люди повимикали телефони і просто насолоджувалися музико. «Спи собі, ти не сам, разом з нами», – сказала наостанок співачка.та, які виступали наступними, виконали аж три пісні Скрябіна. Згодом для гостей співав соліст гурту «Хвиля» Ріо«Кузьма з нами, він живий допоки лунають його пісні», – із таких слів почав свій виступ хлопець, який відразу захопив увагу слухачів.Не могли пропустити цей захід і представник фан клубу Кузьми у Луцькута, які спершу подякували усім, хто прийшов і долучився до організації концерту, а потім попросили увімкнути пісню Андрія «Мама», аби Кузьма і сам виступив тут. Люди встали і співали разом із ним.Опісля для гостей також виступалитаВарто зазначити, що гутірка такого формату у Луцьку відбувається вже вдруге і традицію вшановувати Скрябіна пообіцяли продовжувати й надалі.