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Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО

Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
З нагоди дня народження Андрія Кузьменка у Луцьку влаштували акустичний вечір пам’яті співака. Душевна подія відбулася у переддень дня народження Скрябіна - 16 серпня в рекреаційній зоні «CITY PARK».

Згадати Кузьму і послухати його треки у виконанні луцьких співаків прийшло близько сотні людей. Плакати і сумувати не дозволяли, бо #КУЗЬМАЖИВИЙ – раз за разом повторювали виконавці.

Ведучою заходу була журналістка Луїза Киримова, яка один за одним оголошувала виконавців і запрошувала долучатися усіх, хто не встиг зареєструватися раніше, адже захід відбувався у форматі вільного мікрофона.

Відкривав сцену дует Владислава Гудецького та Олександри Лукащук із піснею «Спи собі сама». Сильний голос вокалістки під звучання акустичної гітари відразу створив особливу атмосферу, люди повимикали телефони і просто насолоджувалися музико. «Спи собі, ти не сам, разом з нами», – сказала наостанок співачка.

Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО


Ройко Олександра та Арсен Горбач, які виступали наступними, виконали аж три пісні Скрябіна. Згодом для гостей співав соліст гурту «Хвиля» Ріо Андрій Деленів.
«Кузьма з нами, він живий допоки лунають його пісні», – із таких слів почав свій виступ хлопець, який відразу захопив увагу слухачів.

Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО


Не могли пропустити цей захід і представник фан клубу Кузьми у Луцьку Богдана та Владислав, які спершу подякували усім, хто прийшов і долучився до організації концерту, а потім попросили увімкнути пісню Андрія «Мама», аби Кузьма і сам виступив тут. Люди встали і співали разом із ним.

Опісля для гостей також виступали Христина Ващеня, Ніка Купецька, Тарас Редзій та Дарина Гушинець, Яна Житнікова і Ніка Купецька.

Варто зазначити, що гутірка такого формату у Луцьку відбувається вже вдруге і традицію вшановувати Скрябіна пообіцяли продовжувати й надалі.

Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО
Кузьма навічно з нами: у Луцьку влаштували чуттєвий вечір пам’яті співака. ФОТО

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Теги: Скрябін, Луцьк, вечір пам'яті, Кузьма
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