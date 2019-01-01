Норвежець організовує у Луцьку перший фестиваль кантрі музики
Сьогодні, 02:06
У Луцьку відбудеться перший в історії міста фестиваль музики кантрі.
Дійство триватиме 8 вересня 2019 на Театральному майдані Луцька, - повідомляють організатори.
Головний організатор фестивалю – чоловік з Норвегії, що живе в Луцьку (разом з його дружиною-українкою) уже протягом 6 років. Його звуть Арнфінн Форнесс (73 роки), а допомагає йому в організації фестивалю Анастасія Дмитрук.
Арн хоче ближче познайомити Україну з кантрі музикою, яка однаково популярна як і в його країні, так і в США. Він грає кантрі більшість свого життя і написав чимало власних пісень. На фестивалі Арн зіграє кілька своїх творів.
На фестивалі гратимуть кілька музикантів з Луцька. Деякі з них уже знайомі зі стилем кантрі, а деякі радо погодились спробувати себе в чомусь новому.
Вхід на фест - вільний
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Дійство триватиме 8 вересня 2019 на Театральному майдані Луцька, - повідомляють організатори.
Головний організатор фестивалю – чоловік з Норвегії, що живе в Луцьку (разом з його дружиною-українкою) уже протягом 6 років. Його звуть Арнфінн Форнесс (73 роки), а допомагає йому в організації фестивалю Анастасія Дмитрук.
Арн хоче ближче познайомити Україну з кантрі музикою, яка однаково популярна як і в його країні, так і в США. Він грає кантрі більшість свого життя і написав чимало власних пісень. На фестивалі Арн зіграє кілька своїх творів.
На фестивалі гратимуть кілька музикантів з Луцька. Деякі з них уже знайомі зі стилем кантрі, а деякі радо погодились спробувати себе в чомусь новому.
Вхід на фест - вільний
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