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Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів

Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
Адміністрація закладу "Базилік" у Луцьку прокоментувала інцидент з отруєнням.

Допис оприлюднили на сторінці закладу у Facebook.

Нагадаємо, у Луцьку у кафе «Базилік» на вулиці Кравчука, 11а отруїлися люди.

Протягом найближчих кількох днів заклад "БАЗИЛІК" не прийматиме у себе гостей.

"У нашому закладі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення причин та обставин, що ймовірно могли призвести до захворювання осіб які 15-16 серпня 2019 року звернулись за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції. Усі наші співробітники націлені на вжиття максимальних заходів для встановлення усіх обставин цієї події", - йдеться у дописі.

Також у заклад проводять профілактичні заходи в усіх приміщеннях та розробляють уніфіковані санітарні регламенти з метою запобігання подібним ситуаціям для усієї мережі закладів.

"Запевняємо, всі заходи будуть проведені якісно та у найкоротший термін. Нашим пріоритетом було і залишається надання якісних послуг своїм гостям. Просимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємось невдовзі зустрітись знову", - пишуть представники закладу.

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Теги: Волинь, Луцьк, отруєння, Базилік
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Коментарі 1
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На базарах торгують на асфальті сирою рибою та мясом, відкритими печивом,цукерками та молокопродуктами у пластмасових пляшках зі смітників. а вони до ригаловок чіпляються.
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