Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
Сьогодні, 14:34
Адміністрація закладу "Базилік" у Луцьку прокоментувала інцидент з отруєнням.
Допис оприлюднили на сторінці закладу у Facebook.
Нагадаємо, у Луцьку у кафе «Базилік» на вулиці Кравчука, 11а отруїлися люди.
Протягом найближчих кількох днів заклад "БАЗИЛІК" не прийматиме у себе гостей.
"У нашому закладі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення причин та обставин, що ймовірно могли призвести до захворювання осіб які 15-16 серпня 2019 року звернулись за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції. Усі наші співробітники націлені на вжиття максимальних заходів для встановлення усіх обставин цієї події", - йдеться у дописі.
Також у заклад проводять профілактичні заходи в усіх приміщеннях та розробляють уніфіковані санітарні регламенти з метою запобігання подібним ситуаціям для усієї мережі закладів.
"Запевняємо, всі заходи будуть проведені якісно та у найкоротший термін. Нашим пріоритетом було і залишається надання якісних послуг своїм гостям. Просимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємось невдовзі зустрітись знову", - пишуть представники закладу.
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Допис оприлюднили на сторінці закладу у Facebook.
Нагадаємо, у Луцьку у кафе «Базилік» на вулиці Кравчука, 11а отруїлися люди.
Протягом найближчих кількох днів заклад "БАЗИЛІК" не прийматиме у себе гостей.
"У нашому закладі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення причин та обставин, що ймовірно могли призвести до захворювання осіб які 15-16 серпня 2019 року звернулись за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції. Усі наші співробітники націлені на вжиття максимальних заходів для встановлення усіх обставин цієї події", - йдеться у дописі.
Також у заклад проводять профілактичні заходи в усіх приміщеннях та розробляють уніфіковані санітарні регламенти з метою запобігання подібним ситуаціям для усієї мережі закладів.
"Запевняємо, всі заходи будуть проведені якісно та у найкоротший термін. Нашим пріоритетом було і залишається надання якісних послуг своїм гостям. Просимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємось невдовзі зустрітись знову", - пишуть представники закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На базарах торгують на асфальті сирою рибою та мясом, відкритими печивом,цукерками та молокопродуктами у пластмасових пляшках зі смітників. а вони до ригаловок чіпляються.
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