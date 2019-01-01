Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



17 серпня працівники Луцького ВП ГУНП у Волинській області затримали громадянина України, який розповсюджував наркотичні речовини в особливо великих розмірах на території всієї країни.



Відомо, що наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання №1 міста Луцька.



Суд, на якому мають обрати запобіжний захід, відбудеться завтра, 18 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці затримали чоловіка, який займався продажем наркотиків.Про цестало відомо з власних джерел.17 серпня працівники Луцького ВП ГУНП у Волинській області затримали громадянина України, який розповсюджував наркотичні речовини в особливо великих розмірах на території всієї країни.Відомо, що наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання №1 міста Луцька.Суд, на якому мають обрати запобіжний захід, відбудеться завтра, 18 серпня.

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