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Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО

Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО
Луцькі правоохоронці затримали чоловіка, який займався продажем наркотиків.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

17 серпня працівники Луцького ВП ГУНП у Волинській області затримали громадянина України, який розповсюджував наркотичні речовини в особливо великих розмірах на території всієї країни.

Відомо, що наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання №1 міста Луцька.

Суд, на якому мають обрати запобіжний захід, відбудеться завтра, 18 серпня.

Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО
Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО
Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, кримінал, накротики
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