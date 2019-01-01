Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО
Сьогодні, 18:57
Луцькі правоохоронці затримали чоловіка, який займався продажем наркотиків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
17 серпня працівники Луцького ВП ГУНП у Волинській області затримали громадянина України, який розповсюджував наркотичні речовини в особливо великих розмірах на території всієї країни.
Відомо, що наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання №1 міста Луцька.
Суд, на якому мають обрати запобіжний захід, відбудеться завтра, 18 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
17 серпня працівники Луцького ВП ГУНП у Волинській області затримали громадянина України, який розповсюджував наркотичні речовини в особливо великих розмірах на території всієї країни.
Відомо, що наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання №1 міста Луцька.
Суд, на якому мають обрати запобіжний захід, відбудеться завтра, 18 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині здали на металобрухт три апарати «штучна нирка»
Сьогодні, 19:35
Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО
Сьогодні, 18:57
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО
Сьогодні, 18:49