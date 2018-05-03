Курс на нульовий травматизм: за півроку лісівники Волині витратили на охорону праці майже 5 мільйонів





Про це повідомили на



Окрім цього, зазначають, що активно працюють над виконанням умов курсу на нульовий травматизм: «З початку року постійно проводяться заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві, профілактики з безпеки та гігієни праці та попередженні дорожньо-транспортних пригод», – пишуть лісівники.



Нульового рівня травматизму в області збираються досягнути переліком заходів, спрямованих на забезпечення рівня знань ризикоорієнтованого підходу з безпеки та гігієни праці та профілактичних методів роботи для підвищення культури виробництва, управління критичними ризиками. Окрім цього планують покращити санітарно-побутові умови та надавати належні умови праці, організації та проведення атестації робочих місць, здійснювати соціальні заходів, спрямовані на добробут працівників державних лісогосподарських підприємств області.



Служби охорони праці підприємств провели більше 432 обстежень. В рамках заходів на охорону праці витратили 4,8 мільйона гривень.



На галузевій базі відпочинку в Шацьку та на Чорному і Азовському морях вже встигли оздоровитися 450 працівників із родинами, 70% вартості путівок при цьому сплатила профспілка лісогосподарських підприємств. Відпочинковий сезон і досі триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За перше півріччя 2019 року на охорону праці у лісовій галузі витратили 4,8 мільйона гривень.Про це повідомили на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Окрім цього, зазначають, що активно працюють над виконанням умов курсу на нульовий травматизм: «З початку року постійно проводяться заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві, профілактики з безпеки та гігієни праці та попередженні дорожньо-транспортних пригод», – пишуть лісівники.Нульового рівня травматизму в області збираються досягнути переліком заходів, спрямованих на забезпечення рівня знань ризикоорієнтованого підходу з безпеки та гігієни праці та профілактичних методів роботи для підвищення культури виробництва, управління критичними ризиками. Окрім цього планують покращити санітарно-побутові умови та надавати належні умови праці, організації та проведення атестації робочих місць, здійснювати соціальні заходів, спрямовані на добробут працівників державних лісогосподарських підприємств області.Служби охорони праці підприємств провели більше 432 обстежень. В рамках заходів на охорону праці витратили 4,8 мільйона гривень.На галузевій базі відпочинку в Шацьку та на Чорному і Азовському морях вже встигли оздоровитися 450 працівників із родинами, 70% вартості путівок при цьому сплатила профспілка лісогосподарських підприємств. Відпочинковий сезон і досі триває.

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