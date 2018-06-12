На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС

Олександра Колбуна, який загинув у зоні ООС .



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.



«Зібрались всі односельчани, щоб провести в останню земну дорогу Олександра. Хочу віддати належне і подякувати спікеру Польського Сенату Станіславу Карчевському, який перебуваючи сьогодні в нашому районі знайшов час і особисто приїхав віддати шану нашому Герою, українському солдату, що загинув в російсько-української війні. Дуже приємно, коли один із найвищих посадовців знає і усвідомлює, що в Україні триває російсько-українська війна і що українські військові боронять не тільки Незалежну Україну, а й усю Європу!», — йдеться у дописі.



Нагадаємо, що про смерть бійця





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 серпня у селі Вовчицьк Маневицького району поховали, який загинув у зоні ООС .Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Маневицької РДА«Зібрались всі односельчани, щоб провести в останню земну дорогу Олександра. Хочу віддати належне і подякувати спікеру Польського Сенату, який перебуваючи сьогодні в нашому районі знайшов час і особисто приїхав віддати шану нашому Герою, українському солдату, що загинув в російсько-української війні. Дуже приємно, коли один із найвищих посадовців знає і усвідомлює, що в Україні триває російсько-українська війна і що українські військові боронять не тільки Незалежну Україну, а й усю Європу!», — йдеться у дописі.Нагадаємо, що про смерть бійця стало відомо 14 серпня

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію