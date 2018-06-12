вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС

На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС
17 серпня у селі Вовчицьк Маневицького району поховали Олександра Колбуна, який загинув у зоні ООС .

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

«Зібрались всі односельчани, щоб провести в останню земну дорогу Олександра. Хочу віддати належне і подякувати спікеру Польського Сенату Станіславу Карчевському, який перебуваючи сьогодні в нашому районі знайшов час і особисто приїхав віддати шану нашому Герою, українському солдату, що загинув в російсько-української війні. Дуже приємно, коли один із найвищих посадовців знає і усвідомлює, що в Україні триває російсько-українська війна і що українські військові боронять не тільки Незалежну Україну, а й усю Європу!», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що про смерть бійця стало відомо 14 серпня.

На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС
На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС
На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: похорон, ООС, Маневичі, Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС
Сьогодні, 12:35
У Луцьку перший дзвінок просять святкувати у неділю
Сьогодні, 11:58
Патрульні розповіли, як у Луцьку шукали 4-річного хлопчика
Сьогодні, 11:20
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
Сьогодні, 10:36
Яке свято 18 серпня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
05 лютий, 18:05
На сході від кулі снайпера загинув волинянин На сході від кулі снайпера загинув волинянин
12 червень, 2018, 20:13
Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО
17 серпень, 21:31
У зоні ООС загинув 20-річний волинянин У зоні ООС загинув 20-річний волинянин
16 серпень, 08:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС
Сьогодні, 12:35
 0
У Луцьку перший дзвінок просять святкувати у неділю
Сьогодні, 11:58
 0
Патрульні розповіли, як у Луцьку шукали 4-річного хлопчика
Сьогодні, 11:20
 0
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
Сьогодні, 10:36
 0
Яке свято 18 серпня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿