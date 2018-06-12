На Волині попрощалися із 20-річним юнаком, що загинув у зоні ООС
Сьогодні, 12:35
17 серпня у селі Вовчицьк Маневицького району поховали Олександра Колбуна, який загинув у зоні ООС .
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
«Зібрались всі односельчани, щоб провести в останню земну дорогу Олександра. Хочу віддати належне і подякувати спікеру Польського Сенату Станіславу Карчевському, який перебуваючи сьогодні в нашому районі знайшов час і особисто приїхав віддати шану нашому Герою, українському солдату, що загинув в російсько-української війні. Дуже приємно, коли один із найвищих посадовців знає і усвідомлює, що в Україні триває російсько-українська війна і що українські військові боронять не тільки Незалежну Україну, а й усю Європу!», — йдеться у дописі.
Нагадаємо, що про смерть бійця стало відомо 14 серпня.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
«Зібрались всі односельчани, щоб провести в останню земну дорогу Олександра. Хочу віддати належне і подякувати спікеру Польського Сенату Станіславу Карчевському, який перебуваючи сьогодні в нашому районі знайшов час і особисто приїхав віддати шану нашому Герою, українському солдату, що загинув в російсько-української війні. Дуже приємно, коли один із найвищих посадовців знає і усвідомлює, що в Україні триває російсько-українська війна і що українські військові боронять не тільки Незалежну Україну, а й усю Європу!», — йдеться у дописі.
Нагадаємо, що про смерть бійця стало відомо 14 серпня.
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