У Польщі раптово зник заробітчанин з Рівного

41-річний рівнянинпоїхав до Польщі у місто Лодзь близько трьох тижнів тому і раптово зник.Про церозповів його родичЧоловік зазначив, що Дмитро влаштувався на роботу по встановленню сонячних панелей через оголошення близько місяця тому. Рідним віднайти контакти фірми не вдалося.Перед своїм зникненням Дмитро телефонував в Україну і розповів, що у хостелі, де він проживав, його пограбував американець, він звертався до поліції, але жодних результатів.У родичів Дмитра в Україні заяву до правоохоронних органів не прийняли, то ж вони сподіваються на допомогу небайдужих.Якщо ви маєте будь-яку інформацію стосовно місцезнаходження митра, просять звертатися за телефоном: