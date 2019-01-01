У Дерно – ДТП за участю мотоцикліста та вантажівки. ВІДЕО





Відео з кадрами ДПТ опублікував у мережі Facebook Sasha Andrus. Ситуацію Інформаційному агентству ВолиньPost прокоментували у ГУНП Волині.



Відомо, що водій двоколісного транспортного засобу – 22-річний житель Ківерцівського району. Чоловік – живий, ймовірно, не впорався з керуванням. Водій вантажівки – житель Маневицького району.



Відомості слідчі внесуть до реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.



Санкція статті передбачає покарання штрафом, виправними роботами на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району трапилася ДТП за участю мотоцикліста та вантажівки. Автопригода відбулася 18 серпня.Відео з кадрами ДПТ опублікував у мережі Facebook. Ситуаціюпрокоментували у ГУНП Волині.Відомо, що водій двоколісного транспортного засобу – 22-річний житель Ківерцівського району. Чоловік – живий, ймовірно, не впорався з керуванням. Водій вантажівки – житель Маневицького району.Відомості слідчі внесуть до реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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