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«Налетіла» на бордюр і закрилась в машині з 2 дітьми: у Луцьку вгамовували водійку. ФОТО

«Налетіла» на бордюр і закрилась в машині з 2 дітьми: у Луцьку вгамовували водійку. ФОТО
У Луцьку патрульні намагались вгамувати жінку, котра закрилась в салоні автомобіля із двома дітьми та дебоширила.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Як розповіли люди, жінка, ймовірно, перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У неділю, 18 серпня, у мікрорайоні ЛПЗ, поблизу супермаркету "АВС", вона кілька разів "налетіла" на бордюр, а також пошкодила інші автомобілі. Жінка керувала автомобілем марки "Мercedes" з єврономерами.

На місці події працюювали одразу кілька екіпажів патрульної поліції.

«Налетіла» на бордюр і закрилась в машині з 2 дітьми: у Луцьку вгамовували водійку. ФОТО

«Налетіла» на бордюр і закрилась в машині з 2 дітьми: у Луцьку вгамовували водійку. ФОТО
«Налетіла» на бордюр і закрилась в машині з 2 дітьми: у Луцьку вгамовували водійку. ФОТО

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Теги: ЛПЗ, водійка, дебошир
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