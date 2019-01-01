«Налетіла» на бордюр і закрилась в машині з 2 дітьми: у Луцьку вгамовували водійку. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Як розповіли люди, жінка, ймовірно, перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У неділю, 18 серпня, у мікрорайоні ЛПЗ, поблизу супермаркету "АВС", вона кілька разів "налетіла" на бордюр, а також пошкодила інші автомобілі. Жінка керувала автомобілем марки "Мercedes" з єврономерами.



На місці події працюювали одразу кілька екіпажів патрульної поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні намагались вгамувати жінку, котра закрилась в салоні автомобіля із двома дітьми та дебоширила.Про цеповідомили очевидці події.Як розповіли люди, жінка, ймовірно, перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У неділю, 18 серпня, у мікрорайоні ЛПЗ, поблизу супермаркету "АВС", вона кілька разів "налетіла" на бордюр, а також пошкодила інші автомобілі. Жінка керувала автомобілем марки "Мercedes" з єврономерами.На місці події працюювали одразу кілька екіпажів патрульної поліції.

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