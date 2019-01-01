Знімають зурочення і спалюють рожу: у селі на Волині «працюють» четверо знахарів





Тож журналісти вирішили навідатись у поліську глибинки, аби розпитати про народних цілителів, - пише видання



У селі дуже вихваляють жінку Марію, яка багато чим допомагає людям. Але зачувши про журналістів, вона навіть не хоче розмовляти.



Друга жінка Ольга Смолярчук теж неохоче розповідає. Мовляв, нічого такого не вміє, ляк в дітей знімає і замовляє "вроки". Каже, що її баба вміла ще й рожу спалювати, шлунок вправляти. Старенька дожила до 97 років і свої знання передала внучкам: їй та ще одній Ользі, яка живе через дорогу.



Інша Ольга категорично відмовлялася розповідати про себе – не хоче ні поганої, ні доброї слави. Але слово за словом – і таки розказала, що знає змовляння, спалює рожу, висипку.



"Принесуть дитину, що криком розривається. Як не помогти? Одні кажуть, що гріх це робити, таке в Бога просити. То я й боюся, що ще на себе накличу біду. Молитви читаю. Баба не хотіла мені передавати, каже: «Нащо воно тобі, дитино». Але вона читала молитви вслух, і я запам’ятовувала. Я не велика знахурка, але знаю, коли яке зілля збирати, від чого воно", - каже жінка.



Як вберегтися від зурочень?



Журналісти поцікавилися, як захиститися від вроків, або ж негативної енергії, яка так шкодить людям.



"Рано встати, випити натощак свячену водичку з вірою та молитвою. Як заспиш вроки, то можеш мучитися навіть дев’ять днів. Дуже сильні вроки можуть відмовити одночасно три жінки. Щоб захиститися від поганого ока, треба носити шпильку чи нитку червону. Як нудить, вивертає, штанами вимазаними обтертися. Якщо збираєтеся на велику гостину, може бути там людина, яка нашкодить. «Роблять» на горілку, тому, коли п’єте, під чарку підкладіть мізинець. Також одягайте білизну навиворіт чи пришийте до неї червону нитку", - кажуть жінки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В невеличкому селі Брунетівка Старовижівського району проживає чотири знахарі.Тож журналісти вирішили навідатись у поліську глибинки, аби розпитати про народних цілителів, - пише видання Вісник У селі дуже вихваляють жінку Марію, яка багато чим допомагає людям. Але зачувши про журналістів, вона навіть не хоче розмовляти.Друга жінка Ольга Смолярчук теж неохоче розповідає. Мовляв, нічого такого не вміє, ляк в дітей знімає і замовляє "вроки". Каже, що її баба вміла ще й рожу спалювати, шлунок вправляти. Старенька дожила до 97 років і свої знання передала внучкам: їй та ще одній Ользі, яка живе через дорогу.Інша Ольга категорично відмовлялася розповідати про себе – не хоче ні поганої, ні доброї слави. Але слово за словом – і таки розказала, що знає змовляння, спалює рожу, висипку."Принесуть дитину, що криком розривається. Як не помогти? Одні кажуть, що гріх це робити, таке в Бога просити. То я й боюся, що ще на себе накличу біду. Молитви читаю. Баба не хотіла мені передавати, каже: «Нащо воно тобі, дитино». Але вона читала молитви вслух, і я запам’ятовувала. Я не велика знахурка, але знаю, коли яке зілля збирати, від чого воно", - каже жінка.Журналісти поцікавилися, як захиститися від вроків, або ж негативної енергії, яка так шкодить людям."Рано встати, випити натощак свячену водичку з вірою та молитвою. Як заспиш вроки, то можеш мучитися навіть дев’ять днів. Дуже сильні вроки можуть відмовити одночасно три жінки. Щоб захиститися від поганого ока, треба носити шпильку чи нитку червону. Як нудить, вивертає, штанами вимазаними обтертися. Якщо збираєтеся на велику гостину, може бути там людина, яка нашкодить. «Роблять» на горілку, тому, коли п’єте, під чарку підкладіть мізинець. Також одягайте білизну навиворіт чи пришийте до неї червону нитку", - кажуть жінки.

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