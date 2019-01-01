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55-ий мікрорайон Луцька зроблять безпечним

55-ий мікрорайон Луцька зроблять безпечним
У Луцьку пропонують ухвалити положення про інтегровану систему відеоспостереження та відеоналітики.

Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що на розгляд депутатів виносять положення про систему відеоспостереження та відеоаналітики в Луцьку.

«Ми розпочали перший етап будівництва так званого безпечного мікрорайону – 55-го. Це положення відрегулює відносини щодо відеоспостереження. Це потрібно для того, щоб регламентувати, кому належить «Безпечне місто», як спростити роботу з правоохоронцями, хто має право ним користуватися, як ці речі можна використовувати для лучан, на користь лучан, використовувати задля зменшення злочинів, регулювання роботи комунальних служб, адже часто вандали псують майно», - відзначила Сиротинська.

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Теги: 55-ий мікрорайон, Луцьк
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