55-ий мікрорайон Луцька зроблять безпечним
Сьогодні, 10:25
У Луцьку пропонують ухвалити положення про інтегровану систему відеоспостереження та відеоналітики.
Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що на розгляд депутатів виносять положення про систему відеоспостереження та відеоаналітики в Луцьку.
«Ми розпочали перший етап будівництва так званого безпечного мікрорайону – 55-го. Це положення відрегулює відносини щодо відеоспостереження. Це потрібно для того, щоб регламентувати, кому належить «Безпечне місто», як спростити роботу з правоохоронцями, хто має право ним користуватися, як ці речі можна використовувати для лучан, на користь лучан, використовувати задля зменшення злочинів, регулювання роботи комунальних служб, адже часто вандали псують майно», - відзначила Сиротинська.
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Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що на розгляд депутатів виносять положення про систему відеоспостереження та відеоаналітики в Луцьку.
«Ми розпочали перший етап будівництва так званого безпечного мікрорайону – 55-го. Це положення відрегулює відносини щодо відеоспостереження. Це потрібно для того, щоб регламентувати, кому належить «Безпечне місто», як спростити роботу з правоохоронцями, хто має право ним користуватися, як ці речі можна використовувати для лучан, на користь лучан, використовувати задля зменшення злочинів, регулювання роботи комунальних служб, адже часто вандали псують майно», - відзначила Сиротинська.
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Коментарі 1
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