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Для луцької «Ласки» куплять нове обладнання

Для луцької «Ласки» куплять нове обладнання
Для комунального підприємства «Ласка» придбають нове обладнання.

Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Заступник директора КП «Ласка» Оксана Богданюк повідомила, що торік відповідно до програми ініціатив виборців лучани проголосували за придбання гемоаналізатора та УЗД-обладнання для підприємства. Тож тепер необхідно внести зміни до програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, аби передбачені кошти спрямували на придбання обладнання.

Загалом на купівлю гемоаналізатора та УЗД-обладнання витратять 250 тисяч гривень.

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Теги: Ласка, Луцьк, Волинь
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