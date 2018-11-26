Для луцької «Ласки» куплять нове обладнання
Сьогодні, 18:26
Для комунального підприємства «Ласка» придбають нове обладнання.
Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Заступник директора КП «Ласка» Оксана Богданюк повідомила, що торік відповідно до програми ініціатив виборців лучани проголосували за придбання гемоаналізатора та УЗД-обладнання для підприємства. Тож тепер необхідно внести зміни до програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, аби передбачені кошти спрямували на придбання обладнання.
Загалом на купівлю гемоаналізатора та УЗД-обладнання витратять 250 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Заступник директора КП «Ласка» Оксана Богданюк повідомила, що торік відповідно до програми ініціатив виборців лучани проголосували за придбання гемоаналізатора та УЗД-обладнання для підприємства. Тож тепер необхідно внести зміни до програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, аби передбачені кошти спрямували на придбання обладнання.
Загалом на купівлю гемоаналізатора та УЗД-обладнання витратять 250 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Для луцької «Ласки» куплять нове обладнання
Сьогодні, 18:26
Як у селі на Волині відгуляли фестиваль «Спасова борода»
Сьогодні, 18:05
У Нововолинську поблизу центрального ринку будують парковку
Сьогодні, 17:50