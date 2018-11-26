Для луцької «Ласки» куплять нове обладнання

Для комунального підприємства «Ласка» придбають нове обладнання.Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Заступник директора КП «Ласка»повідомила, що торік відповідно до програми ініціатив виборців лучани проголосували за придбання гемоаналізатора та УЗД-обладнання для підприємства. Тож тепер необхідно внести зміни до програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, аби передбачені кошти спрямували на придбання обладнання.Загалом на купівлю гемоаналізатора та УЗД-обладнання витратять 250 тисяч гривень.