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Індивідуальні теплові пункти у луцьких будинках встановлюватимуть італійці

Індивідуальні теплові пункти у луцьких будинках встановлюватимуть італійці
У Луцьку індивідуальні теплові пункти в багатоповерхівках встановлюватиме італійська компанія.

Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Т.в.о. директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський повідомив, що у місті в рамках співпраці з ЄБРР торік ліквідували 7 неефективних котелень, провели заміну теплових мереж, запустили твердопаливний котел на Боженка, який обіцяють ввести в експлуатацію впродовж 10 днів.

Також уклали договір на понад 2 мільйони євро на встановлення ІТП. До слова, роботи виконуватиме італійська компанія «Амар».

«В італійців є довід роботи в Україні, зокрема, у Тернополі та Житомирі. У них є субпідрядник – київська фірма. Орієнтовно у жовтні, на початку листопада розпочнуться роботи», - зауважив Скорупський.

Також у планах – заміна пальників на котельнях, насосного обладнання та теплообмінників на центральних теплових пунктах.

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Теги: індивідуальні теплові пункти, Луцьк
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