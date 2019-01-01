Волинь – у топі областей із найбільшою кількістю інфекційних хвороб

Із початку року в Україні зареєстрували 1060 спалахів інфекційних хвороб у 8 535 людей, із них 6 499 – діти. Волинська область посіла 7 місце за кількістю таких випадків із зареєстрованими 53-ма спалахами інфекцій.Про це стало відомо 20 серпня під час наради у т. в. о. голови обласної державної адміністраціїВідомо, що за 7 місяців 2019 року на інфекційні захворювання перехворіли понад 11 тисяч волинян, а це – більше ніж 17% жителів області.Директорка державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»зазначила, що за 7 місяців на Волині виявили 47 спалахів кору, 5 – сальмонельозу, та 1 – стафілококового харчового отруєння. В спалахах постраждало 422 волинянина, зокрема 329 дітей.«На Волині перевищено державні показники захворюваності ротавірусними інфекціями та сальмонельозом, який спричинив найбільш загрозливу епідеміологічну ситуацію серед населення в області», – повідомила Наталія Янко.У 2019 році значно зросла роль закладів громадського харчування у виникненні спалахів гострих кишкових інфекцій серед населення, зокрема, йдеться про сальмонельоз - 83%. Із шести зареєстрованих спалахів 5 випадків пов’язані із кафе.