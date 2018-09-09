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Історична подія: Прилуцька громада приєднується до Луцька

Історична подія: Прилуцька громада приєднується до Луцька
Луцька міська рада надала згоду на добровільне приєднання громади Прилуцької сільради до міста.

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

Депутат Борис Смаль подякував депутатам Прилуцької сільради, які почали процедуру приєднання до територіальної громади Луцька.

«Подія частково історична, бо збільшуються можливості територіальної громади обласного центру», - відзначив він і закликав підтримати проект рішення. Очікують, що фактичне приєднання Прилуцької громади може відбутися вже у середині листопада.

За словами Ігоря Поліщука, раніше виникав супротив, адже наміри приєднатися до Луцька ветував сільський голова Прилуцького.

«Сподіваюся, що приєднання Прилуцького – це лише початок, страт. Переконаний, що незабаром ми приєднаємо Боратинську, Підгаєцьку, Гіркополонківську, Жидичинську громади. Луцьк буде мати величезний ресурс, втілюватиме інфраструктурні проекти і місто буде процвітати. Ми будемо дбати про Прилуцьке, мешканці будуть відчувати відношення влади не гірше, ніж до лучан, тож мешканці інших громад також вимагатимуть приєднання до Луцька», – наголосив він.

Депутат Прилуцької сільради Петро Сущук нагадав, що шлях до об’єднання розпочали ще у 2016 році. За цей час були три невдалі спроби злуки з Луцьком.

«Ми розуміємо, що об’єднавши наші території, ми зможемо об’єднати й зусилля, що дозволить покращити життя людей. Звичайно, людей було переконати важко, але це нам вдалося. Маємо сподівання, що це рішення принесе нам лише позитивні перетворення», – додав депутат.

У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення.

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Теги: Прилуцьке, Луцьк, ОТГ
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