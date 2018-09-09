Історична подія: Прилуцька громада приєднується до Луцька
Сьогодні, 10:43
Луцька міська рада надала згоду на добровільне приєднання громади Прилуцької сільради до міста.
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Борис Смаль подякував депутатам Прилуцької сільради, які почали процедуру приєднання до територіальної громади Луцька.
«Подія частково історична, бо збільшуються можливості територіальної громади обласного центру», - відзначив він і закликав підтримати проект рішення. Очікують, що фактичне приєднання Прилуцької громади може відбутися вже у середині листопада.
За словами Ігоря Поліщука, раніше виникав супротив, адже наміри приєднатися до Луцька ветував сільський голова Прилуцького.
«Сподіваюся, що приєднання Прилуцького – це лише початок, страт. Переконаний, що незабаром ми приєднаємо Боратинську, Підгаєцьку, Гіркополонківську, Жидичинську громади. Луцьк буде мати величезний ресурс, втілюватиме інфраструктурні проекти і місто буде процвітати. Ми будемо дбати про Прилуцьке, мешканці будуть відчувати відношення влади не гірше, ніж до лучан, тож мешканці інших громад також вимагатимуть приєднання до Луцька», – наголосив він.
Депутат Прилуцької сільради Петро Сущук нагадав, що шлях до об’єднання розпочали ще у 2016 році. За цей час були три невдалі спроби злуки з Луцьком.
«Ми розуміємо, що об’єднавши наші території, ми зможемо об’єднати й зусилля, що дозволить покращити життя людей. Звичайно, людей було переконати важко, але це нам вдалося. Маємо сподівання, що це рішення принесе нам лише позитивні перетворення», – додав депутат.
У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Борис Смаль подякував депутатам Прилуцької сільради, які почали процедуру приєднання до територіальної громади Луцька.
«Подія частково історична, бо збільшуються можливості територіальної громади обласного центру», - відзначив він і закликав підтримати проект рішення. Очікують, що фактичне приєднання Прилуцької громади може відбутися вже у середині листопада.
За словами Ігоря Поліщука, раніше виникав супротив, адже наміри приєднатися до Луцька ветував сільський голова Прилуцького.
«Сподіваюся, що приєднання Прилуцького – це лише початок, страт. Переконаний, що незабаром ми приєднаємо Боратинську, Підгаєцьку, Гіркополонківську, Жидичинську громади. Луцьк буде мати величезний ресурс, втілюватиме інфраструктурні проекти і місто буде процвітати. Ми будемо дбати про Прилуцьке, мешканці будуть відчувати відношення влади не гірше, ніж до лучан, тож мешканці інших громад також вимагатимуть приєднання до Луцька», – наголосив він.
Депутат Прилуцької сільради Петро Сущук нагадав, що шлях до об’єднання розпочали ще у 2016 році. За цей час були три невдалі спроби злуки з Луцьком.
«Ми розуміємо, що об’єднавши наші території, ми зможемо об’єднати й зусилля, що дозволить покращити життя людей. Звичайно, людей було переконати важко, але це нам вдалося. Маємо сподівання, що це рішення принесе нам лише позитивні перетворення», – додав депутат.
У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення.
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