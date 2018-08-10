На Сході загинув 20-річний волинянин
Сьогодні, 12:33
У зоні ООС загинув 20-річний житель села Набруска Маневицького району Дмитро Пилипчук.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
"Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель у російсько-українській війні нашого земляка жителя села Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні мало б виповнитись 21 рік", - йдеться у дописі.
Зазначають, дату похорону повідомлять згодом.
У Маневицькому районі відмінили розважальні заходи, приурочені Дню Незалежності України. Скориговану програму заходів опублікують протягом дня.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.
Нагадаємо, у серпня на Сході загинув 20-річний житель села Вовчицьк Маневицького району Олександр Колбун.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
"Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель у російсько-українській війні нашого земляка жителя села Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні мало б виповнитись 21 рік", - йдеться у дописі.
Зазначають, дату похорону повідомлять згодом.
У Маневицькому районі відмінили розважальні заходи, приурочені Дню Незалежності України. Скориговану програму заходів опублікують протягом дня.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.
Нагадаємо, у серпня на Сході загинув 20-річний житель села Вовчицьк Маневицького району Олександр Колбун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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