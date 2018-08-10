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На Сході загинув 20-річний волинянин

На Сході загинув 20-річний волинянин
У зоні ООС загинув 20-річний житель села Набруска Маневицького району Дмитро Пилипчук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

"Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель у російсько-українській війні нашого земляка жителя села Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні мало б виповнитись 21 рік", - йдеться у дописі.

Зазначають, дату похорону повідомлять згодом.

У Маневицькому районі відмінили розважальні заходи, приурочені Дню Незалежності України. Скориговану програму заходів опублікують протягом дня.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.

Нагадаємо, у серпня на Сході загинув 20-річний житель села Вовчицьк Маневицького району Олександр Колбун.

На Сході загинув 20-річний волинянин
На Сході загинув 20-річний волинянин

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Теги: смерть, ООС, волинянин
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