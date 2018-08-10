На Сході загинув 20-річний волинянин

Дмитро Пилипчук.



Про це на своїй сторінці у Facebook Андрій Линдюк.



"Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель у російсько-українській війні нашого земляка жителя села Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні мало б виповнитись 21 рік", - йдеться у дописі.



Зазначають, дату похорону повідомлять згодом.



У Маневицькому районі відмінили розважальні заходи, приурочені Дню Незалежності України. Скориговану програму заходів опублікують протягом дня.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.



Нагадаємо, у серпня на Сході загинув 20-річний житель села Вовчицьк Маневицького району Олександр Колбун.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні ООС загинув 20-річний житель села Набруска Маневицького районуПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Маневицької РДА "Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель у російсько-українській війні нашого земляка жителя села Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні мало б виповнитись 21 рік", - йдеться у дописі.Зазначають, дату похорону повідомлять згодом.У Маневицькому районі відмінили розважальні заходи, приурочені Дню Незалежності України. Скориговану програму заходів опублікують протягом дня.Редакціявисловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.Нагадаємо, у серпня на СходіВовчицьк Маневицького району

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