У Луцьку біля залізниці зведуть три багатоповерхівки
Сьогодні, 15:09
У Луцьку в районі вулиці Клима Савура запланували побудувати три багатоквартирні будинки.
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор Веніамін Туз розповів, що відповідно до проекту в районі вулиці Клима Савура хочуть звести три будинки.
Йдеться про ділянку у зоні поблизу залізниці. Захисну зону довкола неї хочуть зменшити, побудувавши об’єкт шумоізоляції. Депутат Павло Данильчук відзначив, що будівництво запроектували на місці декількох підприємств.
«Передбачається викупляти ці підприємства», – повідомив Туз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор Веніамін Туз розповів, що відповідно до проекту в районі вулиці Клима Савура хочуть звести три будинки.
Йдеться про ділянку у зоні поблизу залізниці. Захисну зону довкола неї хочуть зменшити, побудувавши об’єкт шумоізоляції. Депутат Павло Данильчук відзначив, що будівництво запроектували на місці декількох підприємств.
«Передбачається викупляти ці підприємства», – повідомив Туз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі поблизу поліклініки школяр розпивав спиртні напої
Сьогодні, 15:16
«Батьки шукають купу незрозумілих причин, аби не щеплювати дітей», – луцька лікарка про вакцинацію
Сьогодні, 15:12
У Луцьку біля залізниці зведуть три багатоповерхівки
Сьогодні, 15:09
Мешканцям луцьких ОСББ доведеться оплачувати половину вартості встановлення лічильників
Сьогодні, 15:04
Після укусу кота волинянка «підчепила» сказ
Сьогодні, 14:53