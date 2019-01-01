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У Луцьку біля залізниці зведуть три багатоповерхівки

У Луцьку біля залізниці зведуть три багатоповерхівки
У Луцьку в районі вулиці Клима Савура запланували побудувати три багатоквартирні будинки.

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор Веніамін Туз розповів, що відповідно до проекту в районі вулиці Клима Савура хочуть звести три будинки.

Йдеться про ділянку у зоні поблизу залізниці. Захисну зону довкола неї хочуть зменшити, побудувавши об’єкт шумоізоляції. Депутат Павло Данильчук відзначив, що будівництво запроектували на місці декількох підприємств.

«Передбачається викупляти ці підприємства», – повідомив Туз.

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Теги: будівництво, Луцьк
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