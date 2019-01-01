У Луцьку біля залізниці зведуть три багатоповерхівки

У Луцьку в районі вулиці Клима Савура запланували побудувати три багатоквартирні будинки.Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектури, головний архітекторрозповів, що відповідно до проекту в районі вулиці Клима Савура хочуть звести три будинки.Йдеться про ділянку у зоні поблизу залізниці. Захисну зону довкола неї хочуть зменшити, побудувавши об’єкт шумоізоляції. Депутатвідзначив, що будівництво запроектували на місці декількох підприємств.«Передбачається викупляти ці підприємства», – повідомив Туз.