У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО





Про це йдеться на сторінці департаменту ЖКГ Луцькради у Facebook.



«Новим "БУКЕТОМ" з металу, світла та квітів прикрашено до свят міську територію (перетин пр. Перемоги та вул.Шопена)» – йдеться у дописі.



Нагадаємо, у травні 2019 року ексголова департаменту Юрій Крась повідомляв Інформаційному агентству ВолиньPost про те, що дерево планують виготовити за місяць.



«Це буде дерево з термочашами, звідки будуть рости квіти. Таких термочаш буде більше десятка. Щодо видів квітів, то це ми визначимо пізніше», - зауважував тодішній очільник департаменту.





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