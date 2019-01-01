У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО
Сьогодні, 16:58
У Луцьку встановили оригінальне металеве дерево з освітленням.
Про це йдеться на сторінці департаменту ЖКГ Луцькради у Facebook.
«Новим "БУКЕТОМ" з металу, світла та квітів прикрашено до свят міську територію (перетин пр. Перемоги та вул.Шопена)» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у травні 2019 року ексголова департаменту Юрій Крась повідомляв Інформаційному агентству ВолиньPost про те, що дерево планують виготовити за місяць.
«Це буде дерево з термочашами, звідки будуть рости квіти. Таких термочаш буде більше десятка. Щодо видів квітів, то це ми визначимо пізніше», - зауважував тодішній очільник департаменту.
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Про це йдеться на сторінці департаменту ЖКГ Луцькради у Facebook.
«Новим "БУКЕТОМ" з металу, світла та квітів прикрашено до свят міську територію (перетин пр. Перемоги та вул.Шопена)» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у травні 2019 року ексголова департаменту Юрій Крась повідомляв Інформаційному агентству ВолиньPost про те, що дерево планують виготовити за місяць.
«Це буде дерево з термочашами, звідки будуть рости квіти. Таких термочаш буде більше десятка. Щодо видів квітів, то це ми визначимо пізніше», - зауважував тодішній очільник департаменту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
ЦІНА ПИТАННЯ?
ЦІНА ПИТАННЯ?
Тут гарно ! Зате дибіли втулили ГРП на кільці прямо перед "Променем" та університетом !
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