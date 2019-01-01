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У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО

У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО
У Луцьку встановили оригінальне металеве дерево з освітленням.

Про це йдеться на сторінці департаменту ЖКГ Луцькради у Facebook.

«Новим "БУКЕТОМ" з металу, світла та квітів прикрашено до свят міську територію (перетин пр. Перемоги та вул.Шопена)» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у травні 2019 року ексголова департаменту Юрій Крась повідомляв Інформаційному агентству ВолиньPost про те, що дерево планують виготовити за місяць.

«Це буде дерево з термочашами, звідки будуть рости квіти. Таких термочаш буде більше десятка. Щодо видів квітів, то це ми визначимо пізніше», - зауважував тодішній очільник департаменту.

У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО
У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО
У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО
У Луцьку на кільці встановили оригінальне коване дерево. ФОТО

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Теги: Луцьк, благоустрій, ЖКГ
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Коментарі 3
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Тут гарно ! Зате дибіли втулили ГРП на кільці прямо перед "Променем" та університетом !
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