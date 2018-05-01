Звільнили керівників двох райвідділів поліції на Волині

Звільнили керівників Маневицького відділу поліції та Любешівського відділення поліції.Про це повідомив голова Національної поліції Українипід час колегії МВС щодо діяльності правоохоронних органів, яка відбулася сьогодні, 23 серпня.Так, під час доповіді Князєв звернув увагу керівництва поліції Волині та Рівненщини на злочини, які відбуваються у регіонах через бурштиновий промисел.За його словами, Волинь та Житомирщина вибрали "очікувальну позицію" щодо копачів бурштину.Сергій Князєв зауважив, що у бурштинових областях звільнили деяких правоохоронців. Зокрема, йдеться начальників поліції в Олевському і Овруцькому районах Житомирської області; Рокитнівському, Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області; Маневицькому та Любешівському районах Волинської області.У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про звільнення керівників двох райвідділів. За інформацією пресслужби поліції області, людей, які очолювали два згадані райвідділи перевели на інші посади.