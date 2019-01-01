Четверо волинян отримали державні нагороди

Володимир Зеленський відзначив 4-х волинян державними нагородами за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально- економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.



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Так, звання "Заслужений лісівник України" отримав Прасюк Микола Миколайович – лісничий Пульмівського лісництва Шацького національного природного парку.



Звання "Заслужений працівник сільського господарства України" отримала Давидюк Ольга Іванівна – оператор машинного доїння сільськогосподарського підприємства "Рать".



Звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту" отримав Сахарук Володимир Іванович – тренер-викладач відділення дитячо- юнацької спортивної школи Луцького району.



Звання "Заслужений лікар України" отримав Савка Роман Володимирович – медичний директор комунального підприємства "Волинський обласний перинатальний центр" Волинської обласної ради.









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