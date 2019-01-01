Неподалік Луцька облаштували зону відпочинку біля озера. ФОТО
Сьогодні, 08:24
У селі Крупа Луцького району облаштували відпочинкову зону.
Про це йдеться на сайті Пігдайцівської громади.
Ставок, що по-народному називаютьТопільне, є в селі місцем, де влітку можна і скупатися, і позасмагати. Місцеві кажуть, що ввечері за гарної погоди люду тут буває дуже багато. Та й чиста вода, як стверджують селяни, стимулює у неї зануритися.
Донедавна ця територія була звичайнісіньким «диким» пляжем. Цього літа кілька жителів села зорганізувалися і обладнали самотужки дерев’яний пірс для зручного доступу до водного плеса. Далі за благоустрій взялася Підгайцівська сільська рада. Бюджетним коштом встановлені альтанка і вбиральня. До них та до водойми прокладені доріжки з твердим покриттям.
Залишається лише берегти зроблене, щоб в облаштованій зоні відпочинку завжди підтримувалися чистота й порядок і вона не потерпала від низької культури поведінки несвідомих відпочивальників.
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Про це йдеться на сайті Пігдайцівської громади.
Ставок, що по-народному називаютьТопільне, є в селі місцем, де влітку можна і скупатися, і позасмагати. Місцеві кажуть, що ввечері за гарної погоди люду тут буває дуже багато. Та й чиста вода, як стверджують селяни, стимулює у неї зануритися.
Донедавна ця територія була звичайнісіньким «диким» пляжем. Цього літа кілька жителів села зорганізувалися і обладнали самотужки дерев’яний пірс для зручного доступу до водного плеса. Далі за благоустрій взялася Підгайцівська сільська рада. Бюджетним коштом встановлені альтанка і вбиральня. До них та до водойми прокладені доріжки з твердим покриттям.
Залишається лише берегти зроблене, щоб в облаштованій зоні відпочинку завжди підтримувалися чистота й порядок і вона не потерпала від низької культури поведінки несвідомих відпочивальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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