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Неподалік Луцька облаштували зону відпочинку біля озера. ФОТО

Неподалік Луцька облаштували зону відпочинку біля озера. ФОТО
У селі Крупа Луцького району облаштували відпочинкову зону.

Про це йдеться на сайті Пігдайцівської громади.

Ставок, що по-народному називаютьТопільне, є в селі місцем, де влітку можна і скупатися, і позасмагати. Місцеві кажуть, що ввечері за гарної погоди люду тут буває дуже багато. Та й чиста вода, як стверджують селяни, стимулює у неї зануритися.

Донедавна ця територія була звичайнісіньким «диким» пляжем. Цього літа кілька жителів села зорганізувалися і обладнали самотужки дерев’яний пірс для зручного доступу до водного плеса. Далі за благоустрій взялася Підгайцівська сільська рада. Бюджетним коштом встановлені альтанка і вбиральня. До них та до водойми прокладені доріжки з твердим покриттям.

Залишається лише берегти зроблене, щоб в облаштованій зоні відпочинку завжди підтримувалися чистота й порядок і вона не потерпала від низької культури поведінки несвідомих відпочивальників.

Неподалік Луцька облаштували зону відпочинку біля озера. ФОТО
Неподалік Луцька облаштували зону відпочинку біля озера. ФОТО
Неподалік Луцька облаштували зону відпочинку біля озера. ФОТО

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Теги: Крупа, Топільне, озеро, відпочинок
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