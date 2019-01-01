Водій не втікав, – у поліції прокоментували смертельну аварію на Волині





Пресслужба ГУНП у Волинській області спростувала цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Нагадаємо, автівка на смерть збила пішохода між селищем Голоби та селом Воля Любитівська.



Водій-лучанин, який збив пішохода, не втік, а навпаки – зателефонував до поліції.



«Загиблий – житель Ковельського району – перебував на проїжджій частині. Обставини ДТП встановлюються», – повідомили у пресслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Ковель сталась смертельна ДТП. Раніше повідомлялось, що водій втік з місця події.Пресслужба ГУНП у Волинській області спростувала цю інформацію у коментаріНагадаємо,між селищем Голоби та селом Воля Любитівська.Водій-лучанин, який збив пішохода, не втік, а навпаки – зателефонував до поліції.«Загиблий – житель Ковельського району – перебував на проїжджій частині. Обставини ДТП встановлюються», – повідомили у пресслужбі.

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