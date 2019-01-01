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Водій не втікав, – у поліції прокоментували смертельну аварію на Волині

Водій не втікав, – у поліції прокоментували смертельну аварію на Волині
На трасі Луцьк-Ковель сталась смертельна ДТП. Раніше повідомлялось, що водій втік з місця події.

Пресслужба ГУНП у Волинській області спростувала цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, автівка на смерть збила пішохода між селищем Голоби та селом Воля Любитівська.

Водій-лучанин, який збив пішохода, не втік, а навпаки – зателефонував до поліції.

«Загиблий – житель Ковельського району – перебував на проїжджій частині. Обставини ДТП встановлюються», – повідомили у пресслужбі.

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Теги: Волинь, аварія, ДТП, смерть
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