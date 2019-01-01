Водій не втікав, – у поліції прокоментували смертельну аварію на Волині
Сьогодні, 15:56
На трасі Луцьк-Ковель сталась смертельна ДТП. Раніше повідомлялось, що водій втік з місця події.
Пресслужба ГУНП у Волинській області спростувала цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, автівка на смерть збила пішохода між селищем Голоби та селом Воля Любитівська.
Водій-лучанин, який збив пішохода, не втік, а навпаки – зателефонував до поліції.
«Загиблий – житель Ковельського району – перебував на проїжджій частині. Обставини ДТП встановлюються», – повідомили у пресслужбі.
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Пресслужба ГУНП у Волинській області спростувала цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, автівка на смерть збила пішохода між селищем Голоби та селом Воля Любитівська.
Водій-лучанин, який збив пішохода, не втік, а навпаки – зателефонував до поліції.
«Загиблий – житель Ковельського району – перебував на проїжджій частині. Обставини ДТП встановлюються», – повідомили у пресслужбі.
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Сьогодні, 15:56
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