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На Волині селяни ледь не роздерли поросят під час розваг: поліція перевіряє інцидент

На Волині селяни ледь не роздерли поросят під час розваг: поліція перевіряє інцидент
У поліції зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами під час святкування дня громади у Заборольській ОТГ.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП Волині.

Нагадаємо, 25 серпня під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс. Люди накинулися на двох поросят і почали тягнути їх у різні сторони.

Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж. У коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати. Справа дійшла і до скарг у поліцію.

Правоохоронці зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка.

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Теги: скандал, тварина, Волинь, Забороль
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