На Волині селяни ледь не роздерли поросят під час розваг: поліція перевіряє інцидент
Сьогодні, 10:49
У поліції зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами під час святкування дня громади у Заборольській ОТГ.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП Волині.
Нагадаємо, 25 серпня під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс. Люди накинулися на двох поросят і почали тягнути їх у різні сторони.
Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж. У коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати. Справа дійшла і до скарг у поліцію.
Правоохоронці зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП Волині.
Нагадаємо, 25 серпня під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс. Люди накинулися на двох поросят і почали тягнути їх у різні сторони.
Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж. У коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати. Справа дійшла і до скарг у поліцію.
Правоохоронці зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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