На Волині селяни ледь не роздерли поросят під час розваг: поліція перевіряє інцидент

У поліції зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами під час святкування дня громади у Заборольській ОТГ.Про цеповідомили у секторі комунікації ГУНП Волині.Нагадаємо, 25 серпня під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс.і почали тягнути їх у різні сторони.Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж. У коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати. Справа дійшла і до скарг у поліцію.Правоохоронці зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка.