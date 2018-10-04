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У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини

У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини
У річці Сапалаївка на проспекті Відродження біля гуртожитку №2 Луцького національного технічного університету знайшли тіло чоловіка.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 21 серпня.

Відомо, що тіло чоловіка виявили на поверхні водойми увечері 17 серпня. Ознак насильницької смерті на ньому не було.

Наступного дня, 18 серпня, відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі ж суд призначив судово-медичну експертизу тіла загиблого.

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Теги: тіло, смерть, Сапалаївка, Луцьк
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