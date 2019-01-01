Розшукують зниклу волинянку, яка поїхала до Ковеля та зникла. ФОТО
Сьогодні, 15:06
Розшукують 31-річну Пархом Валентину Леонідівну, яка поїхала до Ковеля та пропала безвісти.
Про це у спільноті «Ковель - оголошення, новини, події» повідомила Людмила Садовська-Римар.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost жінка повідомила, що зникла поїхала від села Перевали Турійського району, де проживала її мама, до Ковеля ще 22 серпня, щоб зустрітись з перевізником.
«Була одягнена в рожеву блузку та рожеві штани», – уточнила Людмила Садовська-Римар.
Зникла жінка проживає у селі Поступель Ратнівського району. Також Людмила зазначила, що з приводу зникнення написали заяву до поліції.
Якщо хтось бачив зниклу, просять повідомити за телефоном 0977941460 або до поліції за номером 102.
«Будь ласка, допоможіть, на неї чекає маленький син», – резюмувала автор допису.
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Про це у спільноті «Ковель - оголошення, новини, події» повідомила Людмила Садовська-Римар.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost жінка повідомила, що зникла поїхала від села Перевали Турійського району, де проживала її мама, до Ковеля ще 22 серпня, щоб зустрітись з перевізником.
«Була одягнена в рожеву блузку та рожеві штани», – уточнила Людмила Садовська-Римар.
Зникла жінка проживає у селі Поступель Ратнівського району. Також Людмила зазначила, що з приводу зникнення написали заяву до поліції.
Якщо хтось бачив зниклу, просять повідомити за телефоном 0977941460 або до поліції за номером 102.
«Будь ласка, допоможіть, на неї чекає маленький син», – резюмувала автор допису.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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