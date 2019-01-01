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Розшукують зниклу волинянку, яка поїхала до Ковеля та зникла. ФОТО

Розшукують зниклу волинянку, яка поїхала до Ковеля та зникла. ФОТО
Розшукують 31-річну Пархом Валентину Леонідівну, яка поїхала до Ковеля та пропала безвісти.

Про це у спільноті «Ковель - оголошення, новини, події» повідомила Людмила Садовська-Римар.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost жінка повідомила, що зникла поїхала від села Перевали Турійського району, де проживала її мама, до Ковеля ще 22 серпня, щоб зустрітись з перевізником.

«Була одягнена в рожеву блузку та рожеві штани», – уточнила Людмила Садовська-Римар.

Зникла жінка проживає у селі Поступель Ратнівського району. Також Людмила зазначила, що з приводу зникнення написали заяву до поліції.

Якщо хтось бачив зниклу, просять повідомити за телефоном 0977941460 або до поліції за номером 102.

«Будь ласка, допоможіть, на неї чекає маленький син», – резюмувала автор допису.

Розшукують зниклу волинянку, яка поїхала до Ковеля та зникла. ФОТО

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Теги: Волинь, розшук
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