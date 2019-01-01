Розшукують зниклу волинянку, яка поїхала до Ковеля та зникла. ФОТО

Розшукують 31-річну, яка поїхала до Ковеля та пропала безвісти.Про це у спільноті «Ковель - оголошення, новини, події» повідомилаУ коментаріжінка повідомила, що зникла поїхала від села Перевали Турійського району, де проживала її мама, до Ковеля ще 22 серпня, щоб зустрітись з перевізником.«Була одягнена в рожеву блузку та рожеві штани», – уточнила Людмила Садовська-Римар.Зникла жінка проживає у селі Поступель Ратнівського району. Також Людмила зазначила, що з приводу зникнення написали заяву до поліції.Якщо хтось бачив зниклу, просять повідомити за телефоном 0977941460 або до поліції за номером 102.«Будь ласка, допоможіть, на неї чекає маленький син», – резюмувала автор допису.