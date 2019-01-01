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У Ковелі горить багатоповерхівка. ВІДЕО

У Ковелі горить багатоповерхівка. ВІДЕО
У Ковелі горить дах житлового комплексу «Варшавський».

Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн.

Зазначили, що за попередніми даними, причиною займання є вибух газового балону.

Деталі – згодом.


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Теги: Ковель, пожежа
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Коментарі 2
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Що ж так може горіти на даху нової недобудованої багатоповерхівки тільки смола, можливо будівельники палили смолу в чані та ненавмисно розлили її.
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Через аномальну спеку відбулося самозапалювання поскладованого на даху фасадного пінопласту. Пожежу, завдяки оперативній роботі місцевих пожежників, вдалося швидко погасити. Ніхто не постраждав!
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