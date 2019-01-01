У Ковелі горить багатоповерхівка. ВІДЕО





Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн.



Зазначили, що за попередніми даними, причиною займання є вибух газового балону.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі горить дах житлового комплексу «Варшавський».Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн.Зазначили, що за попередніми даними, причиною займання є вибух газового балону.Деталі – згодом.

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