У Ковелі горить багатоповерхівка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
У Ковелі горить дах житлового комплексу «Варшавський».
Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн.
Зазначили, що за попередніми даними, причиною займання є вибух газового балону.
Деталі – згодом.
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Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн.
Зазначили, що за попередніми даними, причиною займання є вибух газового балону.
Деталі – згодом.
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Коментарі 2
Що ж так може горіти на даху нової недобудованої багатоповерхівки тільки смола, можливо будівельники палили смолу в чані та ненавмисно розлили її.
Через аномальну спеку відбулося самозапалювання поскладованого на даху фасадного пінопласту. Пожежу, завдяки оперативній роботі місцевих пожежників, вдалося швидко погасити. Ніхто не постраждав!
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