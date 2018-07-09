На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Сьогодні, 16:55
Українців попередили про пожежну небезпеку від 28 серпня до 2 вересня.
Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру, пише ТСН.
"28 серпня - 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 28-29 серпня в Карпатах, Волинській, Львівській та Тернопільській областях надзвичайна – 5 класу, місцями висока – 4 класу – пожежна небезпека.
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Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру, пише ТСН.
"28 серпня - 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 28-29 серпня в Карпатах, Волинській, Львівській та Тернопільській областях надзвичайна – 5 класу, місцями висока – 4 класу – пожежна небезпека.
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