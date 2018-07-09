вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Українців попередили про пожежну небезпеку від 28 серпня до 2 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру, пише ТСН.

"28 серпня - 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 28-29 серпня в Карпатах, Волинській, Львівській та Тернопільській областях надзвичайна – 5 класу, місцями висока – 4 класу – пожежна небезпека.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: небезпека, пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Деякі музиканти самі звертаються, щоб виступити у нас», – організатор «Art Jazz 2019» Віктор Грисюк
Сьогодні, 17:28
Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника
Сьогодні, 17:09
На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Сьогодні, 16:55
Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс та направив його на підпис до президента
Сьогодні, 16:49
На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі
Сьогодні, 16:34
Схожі новини
Волинян закликають не гратися з вогнем поблизу електроустановок Волинян закликають не гратися з вогнем поблизу електроустановок
20 червень, 19:43
На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки
09 липень, 2018, 16:45
У волинському селищі горів будинок У волинському селищі горів будинок
Сьогодні, 10:32
На Волині цьогоріч у пожежах загинуло 22 людей На Волині цьогоріч у пожежах загинуло 22 людей
22 серпень, 17:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Деякі музиканти самі звертаються, щоб виступити у нас», – організатор «Art Jazz 2019» Віктор Грисюк
Сьогодні, 17:28
 0
Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника
Сьогодні, 17:09
 0
На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Сьогодні, 16:55
 0
Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс та направив його на підпис до президента
Сьогодні, 16:49
 0
На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿