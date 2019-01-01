Центр Луцька залишився без світла через аварію
Сьогодні, 20:19
У Луцьку через аварійне пошкодження електролінії 10 кВ частина міста залишилася без світла.
Про це інформує Волиньобленерго.
Зокрема, без світла залишився центр міста: вулиці Лесі Українки, Кривий Вал, Градний Узвіз, Богдана Хмельницького, Винниченка, Набережна та прилеглі.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 27 серпня, орієнтовно до 21:00.
Повідомляють, що вже відбувається заживлення споживачів.
Бригада працює на місці події.
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Про це інформує Волиньобленерго.
Зокрема, без світла залишився центр міста: вулиці Лесі Українки, Кривий Вал, Градний Узвіз, Богдана Хмельницького, Винниченка, Набережна та прилеглі.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 27 серпня, орієнтовно до 21:00.
Повідомляють, що вже відбувається заживлення споживачів.
Бригада працює на місці події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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