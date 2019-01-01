Центр Луцька залишився без світла через аварію





Про це інформує Волиньобленерго.



Зокрема, без світла залишився центр міста: вулиці Лесі Українки, Кривий Вал, Градний Узвіз, Богдана Хмельницького, Винниченка, Набережна та прилеглі.



Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 27 серпня, орієнтовно до 21:00.



Повідомляють, що вже відбувається заживлення споживачів.



Бригада працює на місці події.







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