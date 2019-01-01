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Центр Луцька залишився без світла через аварію

Центр Луцька залишився без світла через аварію
У Луцьку через аварійне пошкодження електролінії 10 кВ частина міста залишилася без світла.

Про це інформує Волиньобленерго.

Зокрема, без світла залишився центр міста: вулиці Лесі Українки, Кривий Вал, Градний Узвіз, Богдана Хмельницького, Винниченка, Набережна та прилеглі.

Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 27 серпня, орієнтовно до 21:00.

Повідомляють, що вже відбувається заживлення споживачів.

Бригада працює на місці події.



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Теги: світло, Луцьк, відключення, аварія
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