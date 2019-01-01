Волинським лісівникам вручили знаки «Учасник бойових дій у російсько-українській війні». ФОТО
Сьогодні, 22:59
Жителі Маневицького району отримали нагрудні знаки "Учасник бойових дій у російсько-українській війні".
Серед тих, кому вручили знаки були й працівники лісу, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Вручення відбулось на заходах з нагоди Дня Незалежності України. Директор ДП «Поліське лісове господарство» Андрій Яцина, який очолює Маневицьку районну громадську організацію ветеранів АТО на Сході України, долучився до вручення нагрудних знаків «Учасник бойових дій у російсько-українській війні». А це – майже 500 Героїв Маневиччини.
Відзначили всі без винятку родини українських воїнів. І тих, хто першим пішов на фронт, і тих, хто нині захищає державні кордони. Нагороди також отримали родини загиблих.
Серед відзначених – п’ятеро працівників ДП «Поліське ЛГ». Зокрема нагороди отримали водії Сергій Чернюк та Вадим Чернюк, старший майстер лісу Куликовицького лісництва Віктор Шемчик, старший майстер лісу Куклинського лісництва Руслан Шпота, лісничий Розничівського лісництва Микола Куран.
Нагрудним знаком відзначено також Андрія Яцину, який став на захист країни, коли війна лише починалася. Він у списку Героїв, які відстоювали Савур-Могилу.
Завершилося дійство традиційною гостиною від волинських лісівників. «Польова кухня для учасників АТО» – уже також гарна традиція Маневиччини. Українські військові разом із сім’ями змогли скуштувати смачний «Куліш від лісника».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед тих, кому вручили знаки були й працівники лісу, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Вручення відбулось на заходах з нагоди Дня Незалежності України. Директор ДП «Поліське лісове господарство» Андрій Яцина, який очолює Маневицьку районну громадську організацію ветеранів АТО на Сході України, долучився до вручення нагрудних знаків «Учасник бойових дій у російсько-українській війні». А це – майже 500 Героїв Маневиччини.
Відзначили всі без винятку родини українських воїнів. І тих, хто першим пішов на фронт, і тих, хто нині захищає державні кордони. Нагороди також отримали родини загиблих.
Серед відзначених – п’ятеро працівників ДП «Поліське ЛГ». Зокрема нагороди отримали водії Сергій Чернюк та Вадим Чернюк, старший майстер лісу Куликовицького лісництва Віктор Шемчик, старший майстер лісу Куклинського лісництва Руслан Шпота, лісничий Розничівського лісництва Микола Куран.
Нагрудним знаком відзначено також Андрія Яцину, який став на захист країни, коли війна лише починалася. Він у списку Героїв, які відстоювали Савур-Могилу.
Завершилося дійство традиційною гостиною від волинських лісівників. «Польова кухня для учасників АТО» – уже також гарна традиція Маневиччини. Українські військові разом із сім’ями змогли скуштувати смачний «Куліш від лісника».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинським лісівникам вручили знаки «Учасник бойових дій у російсько-українській війні». ФОТО
Сьогодні, 22:59
На одному з мікрорайонів Луцька встановлять відеоспостереження
Сьогодні, 22:27
Нестор Шуфрич очолить комітет свободи слова у Верховній Раді
Сьогодні, 21:57
Медіа