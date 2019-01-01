Волинським лісівникам вручили знаки «Учасник бойових дій у російсько-українській війні». ФОТО

Жителі Маневицького району отримали нагрудні знаки "Учасник бойових дій у російсько-українській війні".Серед тих, кому вручили знаки були й працівники лісу, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Вручення відбулось на заходах з нагоди Дня Незалежності України. Директор ДП «Поліське лісове господарство», який очолює Маневицьку районну громадську організацію ветеранів АТО на Сході України, долучився до вручення нагрудних знаків «Учасник бойових дій у російсько-українській війні». А це – майже 500 Героїв Маневиччини.Відзначили всі без винятку родини українських воїнів. І тих, хто першим пішов на фронт, і тих, хто нині захищає державні кордони. Нагороди також отримали родини загиблих.Серед відзначених – п’ятеро працівників ДП «Поліське ЛГ». Зокрема нагороди отримали водіїта, старший майстер лісу Куликовицького лісництва, старший майстер лісу Куклинського лісництва, лісничий Розничівського лісництваНагрудним знаком відзначено також, який став на захист країни, коли війна лише починалася. Він у списку Героїв, які відстоювали Савур-Могилу.Завершилося дійство традиційною гостиною від волинських лісівників. «Польова кухня для учасників АТО» – уже також гарна традиція Маневиччини. Українські військові разом із сім’ями змогли скуштувати смачний «Куліш від лісника».