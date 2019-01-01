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Знайшлася жінка, яка зникла дорогою до Ковеля

Знайшлася жінка, яка зникла дорогою до Ковеля
Знайшлася 31-річна Пархом Валентина Леонідівна, яка поїхала до Ковеля та пропала безвісти.

Про це Інформаційному агентстві Волиньpost повідомила Людмила Садовська-Римар

Нагадаємо, жінка поїхала із села Перевали Турійського району, де проживає її мама, до Ковеля ще 22 серпня, щоб зустрітись з перевізником.

Відомо, Валентина Пархом проживає у селі Поступель Ратнівського району.

Деталі - згодом.

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Теги: знайшлася жінка, Волинь
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