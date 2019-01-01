Знайшлася жінка, яка зникла дорогою до Ковеля
Сьогодні, 09:02
Знайшлася 31-річна Пархом Валентина Леонідівна, яка поїхала до Ковеля та пропала безвісти.
Про це Інформаційному агентстві Волиньpost повідомила Людмила Садовська-Римар
Нагадаємо, жінка поїхала із села Перевали Турійського району, де проживає її мама, до Ковеля ще 22 серпня, щоб зустрітись з перевізником.
Відомо, Валентина Пархом проживає у селі Поступель Ратнівського району.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентстві Волиньpost повідомила Людмила Садовська-Римар
Нагадаємо, жінка поїхала із села Перевали Турійського району, де проживає її мама, до Ковеля ще 22 серпня, щоб зустрітись з перевізником.
Відомо, Валентина Пархом проживає у селі Поступель Ратнівського району.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Гульнула, діло молоде.
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