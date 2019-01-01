Знайшлася жінка, яка зникла дорогою до Ковеля

Пархом Валентина Леонідівна, яка поїхала до Ковеля та пропала безвісти.



Про це Інформаційному агентстві Волиньpost повідомила Людмила Садовська-Римар



Нагадаємо, жінка



Відомо, Валентина Пархом проживає у селі Поступель Ратнівського району.



Деталі - згодом.

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