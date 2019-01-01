Скандальному забудовнику вкотре не продовжили оренду землі в історичній частині Луцька





Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо,



Одночасно забудовник подав документи, щоб продовжити оренду ділянки на Драгоманова.



Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала повідомив, що йдеться про ділянку 0,1451 га, призначену для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу. Майно забудовник придбав у 2008 році і зареєстрував там 4 % незавершеного будівництва.



Депутат Павло Данильчук відзначив, що на землі зареєстрували 4 % незавершеного будівництва, але насправді там нічого немає. Така ж ситуація й на ділянці на Кафедральній, 13.



Тому обранець громади попросив начальника Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олега Кічука перевірити, хто ж реєструє такі об’єкти, адже, на його думку, це - злочин.

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