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У Луцьку поки не збираються реставрувати автентичні двері

У Луцьку поки не збираються реставрувати автентичні двері
У Луцьку виникли проблеми з реалізацією програми «Автентичний Луцьк».

Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 серпня.

Нагадаємо, у рамках програми планують реставрувати автентичні вхідні двері, вікна та балкони на об'єктах культурної спадщини міста у 2019-2020 роках.

Депутат Андрій Білан зауважив, що попри підтримку програми, роботи так і не почали.

«Там не гроші виділили, а передбачили фінансування відповідно до програми. На сьогодні є певні проблеми, які не дозволяють оперативно виконати цю програму, але думаю, що вона таки буде виконана, бо це історична спадщина, там унікальні двері», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.

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Теги: автентичні двері, реставрація
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