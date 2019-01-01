У Луцьку поки не збираються реставрувати автентичні двері
Сьогодні, 19:24
У Луцьку виникли проблеми з реалізацією програми «Автентичний Луцьк».
Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 серпня.
Нагадаємо, у рамках програми планують реставрувати автентичні вхідні двері, вікна та балкони на об'єктах культурної спадщини міста у 2019-2020 роках.
Депутат Андрій Білан зауважив, що попри підтримку програми, роботи так і не почали.
«Там не гроші виділили, а передбачили фінансування відповідно до програми. На сьогодні є певні проблеми, які не дозволяють оперативно виконати цю програму, але думаю, що вона таки буде виконана, бо це історична спадщина, там унікальні двері», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
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Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 серпня.
Нагадаємо, у рамках програми планують реставрувати автентичні вхідні двері, вікна та балкони на об'єктах культурної спадщини міста у 2019-2020 роках.
Депутат Андрій Білан зауважив, що попри підтримку програми, роботи так і не почали.
«Там не гроші виділили, а передбачили фінансування відповідно до програми. На сьогодні є певні проблеми, які не дозволяють оперативно виконати цю програму, але думаю, що вона таки буде виконана, бо це історична спадщина, там унікальні двері», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
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