У Луцьку поки не збираються реставрувати автентичні двері

У Луцьку виникли проблеми з реалізацією програми «Автентичний Луцьк».Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 серпня.Нагадаємо, у рамкахна об'єктах культурної спадщини міста у 2019-2020 роках.Депутатзауважив, що попри підтримку програми, роботи так і не почали.«Там не гроші виділили, а передбачили фінансування відповідно до програми. На сьогодні є певні проблеми, які не дозволяють оперативно виконати цю програму, але думаю, що вона таки буде виконана, бо це історична спадщина, там унікальні двері», - сказав в.о. мера