Луцькі депутати не захотіли зробити безкоштовним проїзд у тролейбусах на День міста

Депутати Луцької міської ради не підтримали запит Андрія Білана, у якому він пропонував зробити безкоштовним проїзд у тролейбусах впродовж двох днів.Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 серпня.запропонував зробити перевезення в міському електротранспорті 7-8 вересня, коли Луцьк святкуватиме День міста, безкоштовним.«Я вважаю, що ми щедро дотуємо Луцьке підприємство електротранспорту. Тож давайте зробимо подарунок для наших гостей та жителів міста», - закликав він.Утім, обранці громади не підтримали таку пропозицію навіть після повторного голосування.