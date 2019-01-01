Луцькі депутати не захотіли зробити безкоштовним проїзд у тролейбусах на День міста
Сьогодні, 15:20
Депутати Луцької міської ради не підтримали запит Андрія Білана, у якому він пропонував зробити безкоштовним проїзд у тролейбусах впродовж двох днів.
Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 серпня.
Андрій Білан запропонував зробити перевезення в міському електротранспорті 7-8 вересня, коли Луцьк святкуватиме День міста, безкоштовним.
«Я вважаю, що ми щедро дотуємо Луцьке підприємство електротранспорту. Тож давайте зробимо подарунок для наших гостей та жителів міста», - закликав він.
Утім, обранці громади не підтримали таку пропозицію навіть після повторного голосування.
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Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 серпня.
Андрій Білан запропонував зробити перевезення в міському електротранспорті 7-8 вересня, коли Луцьк святкуватиме День міста, безкоштовним.
«Я вважаю, що ми щедро дотуємо Луцьке підприємство електротранспорту. Тож давайте зробимо подарунок для наших гостей та жителів міста», - закликав він.
Утім, обранці громади не підтримали таку пропозицію навіть після повторного голосування.
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Коментарі 1
Бариги, це ж як голосувати питання Ткачука так відразу є підтримка, як громаду - так зась !!!!
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