У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Луцьку на вулиці Гнідавській зіткнулись дві автівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився о 19:35.
Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
На місці події працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився о 19:35.
Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
На місці події працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Захист інтересів учасників АТО є одним з пріоритетів команди «СВІДОМІ», – Тарас Шкітер
Сьогодні, 20:30
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Став відомий суперник «Волині» у 1/16 Кубка України
Сьогодні, 20:13
Корупція, хабарі та боротьба з наркотиками: у луцькому ток-шоу обговорять поліцейську реформу. АНОНС
Сьогодні, 20:00
Медіа