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У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Гнідавській зіткнулись дві автівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інцидент трапився о 19:35.

Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.

На місці події працює патрульна поліція.

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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