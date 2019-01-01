У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інцидент трапився о 19:35.



Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.



На місці події працює патрульна поліція.





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